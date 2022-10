Novipiù Monferrato Basket: è tempo di derby

GLI AVVERSARI

Basket Torino ha cambiato radicalmente faccia rispetto alla passata stagione. Il DS Valeriano D'Orta ha ingaggiato l'esperto tecnico, vecchia conoscenza del pubblico casalese, Franco Ciani. L'unico confermato è NIccolò De Vico. Per gli slot degli americani sono stati ingaggiati l'ex Ferrara DeMario Mayfield, guardia con passaporto iracheno e con tanti punti nelle mani. Accanto a lui il lungo Ron Jackson che con Tommaso Guariglia agiranno sotto le plance. L'esperto play Luca Vencato completa il quintetto base. I torinesi possono contare su un roster profondo, infatti dalla panchina coach Ciani può pescare il fedelissimo Simone Pepe, l'ex Trapani Celis Taflaj, il playmaker Matteo Schina e i due lunghi Poser e Doneda. La compagine taurinense è squadra attrezzata, grossa, con grande aggressività in fase difensiva e molteplici soluzioni in attacco.

La Novipiù Monferrato Basket sarà ancora priva di Luca Valentini, ma i ragazzi a disposizione di coach Andrea Valentini hanno già dimostrato di saper vendere cara la pelle nelle sfide più complicate. Sarà decisiva la battaglia a rimbalzo e l'intensità che i rossoblu metteranno in campo soprattutto in chiave difensiva. La tifoseria monferrina ha organizzato un pullman che sarà al seguito della squadra per sostenere i propri beniamini anche lontano dal PalaEnergica Paolo Ferraris.

Stefano Comazzi - Vice Allenatore Novipiù Monferrato Basket: «Domenica a Torino affronteremo una partita di grande spessore sia tecnico, visto il valore dell'avversario, che emotivo trattandosi di un derby. La Reale Mutua è una squadra solida e duttile avendo diversi giocatori versatili in grado di farti male in più modi. Difendono aggressivamente, per questo sarà importante la qualità delle nostre esecuzioni mentre dal punto di vista difensivo dovremo essere concentrati nell'arco di tutti i 40' in quanto Torino ha giocatori che alternativamente possono accendersi in momenti diversi della partita. Sicuramente grande attenzione dovrà essere riservata a Pepe che pur partendo dalla panchina rappresenta un vero fattore per la sua capacità di accendersi e produrre veri e propri break, come ha già dimostrato contro Piacenza. Sappiamo che i nostri tifosi si stanno organizzando per seguirci numerosi e siamo certi che ci faranno sentire il loro supporto anche lontano dal PalaEnergica Paolo Ferraris».

INFO BIGLIETTERIA

I tagliandi di accesso sono acquistabili sul portale online Vivaticket per il Settore Ospiti (settore 213)

MEDIA

La gara sarà trasmessa in diretta streaming su LNP Pass e seguita con aggiornamenti in tempo reale sul canali social Monferrato Basket.