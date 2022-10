Agil Igor Volley ospita la Nottolini Volley

Di nuovo in campo per il campionato e secondo appuntamento toscano. La Igor Agil Volley di Matteo Ingratta, in occasione della terza giornata di campionato di B1, attende fra le mura del PalaAgil la Toscanagarden Pallavolo Nottolini Capannori, appuntamento per le ore 17 di domani, sabato 22 ottobre.