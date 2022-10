A1 LBF: Dinamo Sassari-Akronos Libertas Moncalieri

L’Akronos Libertas Moncalieri torna in campo questa sera alle 20:30 a Sassari contro la Dinamo nel rematch del primo turno di playout della passata stagione Lbf Techfind. La formazione sarda ha cambiato molto in estate, trovando in Carangelo, Gustavvson e Holmes i nomi del futuro dopo gli addii di Lucas e Shepard. In casa Libertas gli occhi sono ovviamente puntati sul duo americano Mitchell-Westbeld che viaggia rispettivamente a 15 punti e 17 punti a uscita, con la seconda che nell’ultima partita casalinga contro Crema ha realizzato il libero della vittoria a 2 secondi dalla sirena. Sempre tra le fila moncalieresi è Marzia Tagliamento la sorvegliata speciale in attacco: per lei 17 punti con quasi 3 assist a partita. Le ragazze di coach Spanu ritrovano una vecchia conoscenza: Sara Toffolo, passata in estate alla Dinamo.