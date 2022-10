B1, contro Nottolini arriva il primo punto per le Igorine!

Una battaglia durata cinque set e primo punto per le Igorine in serie B1! Nella terza giornata di campionato la Igor Agil Volley perde 2-3 contro Toscana Garden Pallavolo Nottolini Capannori, dopo essere stata brava a rimontare e riaprire la partita fino al quinto set.

Ingratta schiera Sassolini H. in regia e Vighetto opposto, Moroni e Bianchi G. al centro, Sassolini V. e Nagy schiacciartici, Mangalagiu libero. E’ un avvio in cui entrambe le squadre devono prendere le misure (4-4 e 8-8). Il primo allungo è ospite e Ingratta chiama la pausa (9-12). Le Igorine rincorrono (13-17) ma con pazienza e con Bosso impattano 17-17. Le Igorine si portano in vantaggio ed è pausa Capannori (22-19). Il finale si fa caldo, le ospiti toccano il 23-22, ma un attacco out fa sorridere le padrone di casa (25-23).

Nottolini parte con un secco 0-4, Sassolini V. dà la scossa alle compagne con il primo punto e la squadra, sempre con pazienza, è brava a ricucire e pareggiare (8-8). Dopo un lungo scambio il tabellone segna 9-12 ed è pausa per le Igorine, un ace ospite vale il 10-14, le trecatesi continuano a lottare toccando prima il 14-16 e poi il 18-20. Capannori fa un mini parziale che vale il 18-22 e la pausa di casa e il finale non sorride: 20-25.

Di nuovo avvio equilibrato (5-5), poi è di nuovo Capannori a scappare per il 5-8 e Ingratta chiama di nuovo le sue. Le Igorine devono rincorrere (9-14), Vighetto accorcia (12-15). Le ospiti riescono a mantenere il comando del set e chiudono 17-25.

Dopo il 6 pari nel quarto set le Igorine mettono la freccia per il 9-7 e Bosso dalla seconda linea e poi in ace sigla il 12-8. Pausa ospite, le Igorine sono bravissime in difesa e a contrattaccare per il 15-11. Sul 17-14 è di nuovo pausa ospite. Le trecatesi si fanno sentire a muro (18-15) e scappano sul 22-17. Un attacco out delle Igorine vale il 23-21 e Ingratta le richiama subito. Un altro muro efficace vale il 25-23.

Il tie break è una battaglia (6-6). Sul 9 pari è parziale ospite per il 9-12, Ingratta chiama time out e quando si torna in campo arriva l’11-12. Il finale fa sorridere le avversarie: 12-15.

Agil Igor Volley - Toscana Garden Pallavolo Nottolini: 2-3

Parziali (25-23; 20-25; 17-25; 25-23; 12-15)

Igor: Pagliuca (L) ne, Sassolini V. 13, Moroni 6, Bosso 22, Sassolini H. 1, Nagy 1, Bianchi C. 2, Brezza, Berra ne, Badalamenti, Vighetto 22, Mangalagiu (L), Cantoni, Bianchi G. 2. All. Ingratta.

Nottolini: Mariani 4, Trevisiol 2, Bini (L); ne, Grucka, Lunardi 8, Coselli 4, Castiglioni ne, Bruni 3, Salamida 19, Scherza 12, Fatone, Sciabordi 17, Battellino (L). All. Capponi.