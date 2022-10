A1 LBF: il terzo quarto costa caro all’Akronos

Sul prestigioso parquet di Sassari l’ Akronos Libertas Moncalieri scende in campo con la faccia delle grandi occasioni. Con un’efficacissima Chelsea Mitchell sigla il primo vantaggio della partita e con Westbeld e Tagliamento sembra indirizzare la partita sui binari piemontesi. I primi dieci minuti li chiude Reggiani che in reverse dalla linea di fondo manda in archivio il parziale: 23-20 per le Lunette.

Nel secondo quarto l’andamento è simile, con Sassari che però poco alla volta inizia a concedere qualche spazio in meno alle piemontesi, sia a rimbalzo che dalla lunga distanza. A ridosso dell’intervallo centrale la partita è ancora in perfetto equilibrio, con Westbeld che porta Moncalieri sul +2 a 2:16 dalla fine con un canestro dei suoi: 34-36 per le ospiti. Ma è proprio a questo punto che iniziano i dieci minuti di buio totale che alla fine costano carissimo all’Akronos. Sassari dà infatti il via a un clamoroso parziale di 28-0. Moncalieri ci prova in tutti i modi ma la palla non vuole proprio saperne di entrare. A 3 minuti dalla fine del quarto il punteggio dice 58-36 per le sarde di coach Restivo.

Ci pensa ancora una volta Westbeld (doppia doppia per lei da 19 e 13) a scuotere le gialloblù con una tripla dalla lunga distanza, ma ormai il divario è incolmabile. L’ultimo quarto non regala cambi di rotta: Sassari chiude l’incontro 83-59 e si porta a quota 8 punti in classifica. Moncalieri rimane a 4 e aspetta domenica prossima alle 18:00 al PalaEinaudi la corazzata Virtus Bologna.