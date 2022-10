Preciso e solido, il Derthona centra il poker

Avvio di gara intense all’Allianz Dome: nei primi minuti è Trieste a condurre nel punteggio, prima che le triple di Daum e Filloy consentano alla Bertram di produrre il primo break dell’incontro (16-23 al 10’). Nella seconda frazione, la squadra allenata da Ramondino dilata ulteriormente il gap fino al +17 (22-29) del 16’, sfruttando le grandi percentuali nel tiro da tre punti. Negli istanti conclusivi del primo tempo, l’Allianz accorcia le distanze: all’intervallo il parziale è 31-42.

Al rientro dagli spogliatoi il Derthona aggiorna il massimo divario (31-50), prima di subire il rientro degli avversari, che tornano più volte fino al -5. In chiusura di terzo quarto la nuova accelerazione bianconera vale il 48-59 del 30’. Nell’ultimo periodo la Bertram amministra, trovando buone iniziative da tutti i giocatori impiegati: il 60-88 della sirena vale la quarta vittoria consecutiva e la vetta solitaria della classifica per una notte.

Così coach Marco Ramondino al termine della gara: «Faccio i complimenti ai nostri giocatori per una partita in cui sono stati molti più i minuti in cui abbiamo fatto buone cose rispetto a quelli in cui abbiamo commesso errori. Per noi è stato importante avere il contributo da parte di tutti, al di là della produzione ci interessa che anche chi esce dalla panchina si faccia trovare pronto a livello emotivo, tecnico, di atteggiamento. Credo che in alcuni momenti il nostro essere ristagnanti a livello offensivo ha portato a palle recuperate facili per Trieste, che ha preso fiducia e si è accesa con il talento dei suoi giocatori, come ci aspettavamo. A parte metà del primo quarto e metà del terzo, nei restanti trenta minuti abbiamo fatto buone cose sia in attacco che in difesa, quindi ritengo che la vittoria sia meritata».

Allianz Pallacanestro Trieste-Bertram Derthona 60-88

Parziali (16-23, 31-42, 48-59)

Tabellini:

Trieste: Gaines 5, Pacher 6, Bossi 3, Davis 8, Spencer 4, Rolli ne, Deangeli, Campogrande 6, Vildera 5, Bartley 21. All. Legovich

Derthona: Christon 4, Mortellaro 2, Candi 12, Tavernelli 9, Filloy 12, Severini 10, Harper 5, Daum 15, Cain 2, Radoševi? 13, Macura 4, Filoni. All. Ramondino