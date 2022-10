B-M: Parella inconsistente cede contro Pivielle

Passo indietro per il Volley Parella Torino di Serie B maschile che, nella terza giornata di campionato, cede 3-0 a Ciriè contro Pivielle Cerealterra, restando in partita di fatto solo nel primo set.

Un'involuzione che non deve certo preoccupare ma su cui ci sarà da lavorare parecchio in settimana per capirne i motivi e soprattutto fare in modo che non accada più.

Coach Mollo conferma il solito sestetto con Carlevaris in regia e Riccioni opposto, Dambrosio e Brugiafreddo in banda, Piasso e Cian centrali e Fabbri libero.

Risponde Pivielle in formazione tipo con Arnaud palleggiatore e Raso opposto, l'ex Richeri e Amouah ali, Dogliotti e Cena al centro con Marietti libero.