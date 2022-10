Serie A2: Autosped.. izione vincente a Trieste

Seconda vittoria consecutiva per l’Autosped che si impone con merito sul campo di una Futurosa Trieste che comunque non ha demeritato e che forse viene punita in maniera eccessiva da un passivo finale che non fotografa del tutto fedelmente la coraggiosa prova delle ragazze di Scala.

Detto questo e dati i giusti meriti alle giuliane va altresì detto che il successo castelnovese, assolutamente cristallino,è legittimato da una superiorità che è apparsa abbastanza evidente fin dalle prime battute e che ha permesso alle giocatrici di Molino di condurre il match per tutti e 40′ con il divario che solo in rare occasioni è sceso sotto la doppia cifra. Autosped priva ancora di Bonasia, Ravelli e Rulli e che parte con Baldelli, Marangoni, Leonardi, Gianolla e Premasunac mentre la squadra di casa schiera Castellino, Croce, Bosniak, Camporeale e Miccoli; avvio tutto delle giraffe tanto che il coach triestino è costretto ben presto a chiamare time out (0-8) per cercare di fermare l’emorragia. Bcc che arriva al 10-0 quando il Futurosa si sblocca ma il match sembra sempre saldamente nelle mani delle ospiti che arrivano al +13 (18-5 e 20-7) prima di tirare un pochino il fiato permettendo a Trieste di chiudere il parziale sotto la doppia cifra (13-22).