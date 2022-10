Eurogymnica protagonista ad Arcore: due titoli interregionali e un bronzo

Eurogymnica ha lasciato il segno anche ad Arcore, dove sabato scorso si è disputato il campionato interregionale Gold Allieve zona tecnica 1 , importante svincolo verso la finale del campionato italiano . Come tutti gli interregionali, anche quella in terra Lombarda era una gara altamente proibitiva, una cruna del lago tra la quale è difficile passare agevolmente, sia per il cospicuo numero di atleti partecipanti, sia perché test da dentro o fuori, che non permette distrazioni,pena l'immediata esclusione dai tre posti che contano. Infatti, solo le tre ginnaste in grado di salire sul podio per ognuna delle quattro categorie, viene ammessa alla fase nazionale.

Eurogymnica, con la campionessa regionale, la sammaurese Sara Parente, si era già assicurata la presenza ai nazionali di Sarnano, ma come per lo scorso anno l'obiettivo societario era quello di piazzare in finale nazionale anche l'altra stellina bianco blu, Chiara Cortese.

Seguendo il copione del 2021, Chiara si è presentata ai nastri di partenza tra le favorite, con avversarie provenienti dal Piemonte, dalla Valle d'Aosta, dalla Liguria e dalla sempre molto competitiva Lombardia. In una gara perfetta, quasi priva di sbavature, l'EGirl si è piazzata in testa fin dall'inizio, grazie all'esercizio al cerchio (24,600) e senza più perdere il controllo della situazione, gestendo perfettamente i ritmi di gara. Dopo il nastro (23,600), il regolamento prevedeva una prima scrematura: solo le prime dieci della classifica provvisoria avrebbero potuto accedere al terzo attrezzo, le clavette.

Anche col doppio attrezzo Chiara ha fatto segnare un ottimo punteggio (24,00) guadagnandosi l'accesso al quarto attrezzo, riservato alle prime otto.

Perfetta l'esecuzione alla palla (25,200) ed evidente il divario con le avversarie, messo in risalto ancor di più con questo attrezzo dove la Cortese ha fatto segnare il punteggio più alto della giornata, unica ginnasta ad infrangere il muro dei 25 punti.

Al termine della cavalcata, il punteggio totale si è fermato a 97,400, quasi sei lunghezze di vantaggio sulla prima delle inseguitrici, la milanese della Forza e coraggio Sofia Di Tullio.

Una bellissima prova di forza e convinzione, quella dell'atleta che frequenta giornalmente HDemia, il centro tecnico chivassese di Eurogymnica, inquadrata in una competizione davvero interessante, con molte giovani che il prossimo anno faranno il salto nella categoria Junior.

Anche Tea Semeraro si è messa in evidenza, sempre nella gara riservata alle Allieve 4, accedendo alla finale alla palla e piazzandosi definitivamente al quinto posto con il punteggio di 89,750. Piazzamento purtroppo non sufficiente a salire sul podio ma indicativo della crescita costante che sta accompagnando il percorso della ragazza, in procinto di agganciare il gruppo delle migliori.

Rammarico per la mancata finale a 10 di Anna Russo, piazzatasi solo dodicesima.

Se il primato di Chiara Cortese era atteso e auspicato, quello della giovanissima Isabel Coconi Santoni è arrivato un po' come una gradita sorpresa. La classe 2013, iscritta tra le Allieve 1, dopo essersi comportata egregiamente nella fase regionale, è andata a vincere quella interregionale con 52,800.

16,550 al corpo libero, 18,100 alla palla ma soprattutto 18,550 alla fine sono i parziali che le hanno permesso di salire sul gradino più alto del podio, fregiarsi del titolo di campionessa interregionale ma soprattutto conquistarsi il diritto di partecipare al primo campionato italiano della sua vita sportiva.

Felicità e soddisfazione doppia tra le fila di Eurogymnica visto che la compagna di scuderia, Ginevra Galizia, è riuscita a salire sul terzo gradino del podio conquistando un bel bronzo e un secondo biglietto per la finale italiana.

Punteggio finale di 51, 500 per lei a 0,25 decimi dall'argento, con un 16,650 al corpo libero, 17,400 alla fune e infine 17,450 alla palla.

Tra le Allieve 2 impresa sfiorata da Arianna Cortese, sorella d'arte, giunta quarta e prestazione soddisfacente di Anastasia Caranfil, settima.

Infine, tra le Allieve 3, bene Elena Ferraris che accede alla finale col quarto attrezzo e conclude settima. Sul fronte HDemia, Valentina Pelliciari della Pietro Micca si piazza invece quinta.

Terminate con questa le fasi interregionali, dal prossimo weekend prenderanno il via tutti i campionati nazionali individuali, di tutte le categorie. Eurogymnica si presenta con un cospicuo numero di ginnaste di tutti i livelli, con obiettivo principale quello di entrare nelle finali e magari riportare in Piemonte il quarantesimo titolo nella storia del club del presidente Luca Nurchi. Si comincia da Pescara, con le Junior e le Senior e con in pedana Laura Golfarelli e Aurora Bertoni.