Football Americano: seconda giornata U15 e U18

Ad aprire la giornata sono le formazioni under 15 che danno vita ad un match equilibrato con attacchi e difese che si annullano per il primo quarto della partita. Rispetto alla formazione scesa in campo al Vigorelli i torinesi mettono in cabina di regia Piacentini, che non delude dimostrandosi quarterback di valore in grado di alternare alle corse del giovane rookie Fontana, azioni personali che mettono spesso in difficoltà gli avversari. La partita subisce un primo stop a causa dell’infortunio del quarterback dei Leocorni Ryan Callegari, costretto ad uscire dal campo in ambulanza per un infortunio al braccio. Alla ripresa di gioco è il solito Piacentini a sbloccare la partita con una corsa da 70 yards. I due punti addizionali arrivano su passaggio dello stesso Piacentini a Klemmer.

Anche il QB e linebacker Brancaleoni subisce un infortuno, costringendo la formazione torinese a schierare il terzo quarterback Aviano, classe 2009. Sembra non esserci nulla da fare per l'attacco giallonero, che consegna palla agli avversari i quali approfittano per segnare nuovamente con Aldrighetti quando una fantastica corsa da 75 yards di Papeo accorcia le distanze sul 22-30. L'intero quarto quarto viene dominato, tuttavia, dalla difesa lombarda e dai troppi errori dei torinesi dovuti alla stanchezza e all'insperienza dei giocatori più giovani La partita vede ancora una segnatura da parte di Aloia su corsa dalle proprio 28 yards che fissa il punteggio sul 22-36 per i lombardi.

Il terzo quarto di gioco comincia con un sostanziale equilibrio fra le compagini fino ad una serie di infortuni importanti per la squadra torinese. Piacentini viene intercettato nella propria metà campo da Costantini e sul placcaggio riporta un infortunio al ginocchio. Anche lui sarà costretto a lasciare il campo in ambulanza. Nel mentre anche Fontana si infortuna alla schiena dopo aver fermato l'ennesima corsa di Sanguinet, e Giardina alla spalla sulla copertura di Lomazzo, che riceve un pallone millimetrico e porta i Leocorni nella redzone giallonera. L'azione successiva Aldrighetti riceve in endzone per il 16-22.

La seconda partita, a causa della doppia sospensione per infortuni, prende il via con mezz’ora di ritardo. I ragazzi di Coach Michitti si dimostrano subito molto organizzati e compatti.

L’attacco vede in cabina di regia Bairo in prestito dai Blitz di Balangero, i 4 ricevitori Latorraca, Ivasiuc, Gambettie, Bertuol, il runningback Salem, e la linea d’attacco Vallario, Petruccelli e Barella.

La difesa si dimostra subito un osso duro da superare per i Leocorni, e Ippolito si distingue immediatamente per un sack sul QB lombardo Di Girolamo.

Gli attacchi faticano ad avanzare e il primo quarto di gioco si conclude senza segnature. Nei minuti finali della prima frazione di gioco sono i Leocorni a varcare l'endzone, grazie ad una corsa del QB Di Girolamo e successivo punto addizionale ad opera di Veber.

La partita riprende con i lombardi in attacco. Sul terzo tentativo e 14 Di Girolamo trova Cachilli, il quale sul placcaggio perde la palla ed il fumble viene ricoperto da Minna.

Purtroppo l’attacco giallonero viene fermato dall’ottima difesa lombarda, e sono di nuovo i Leocorni in attacco. La difesa torinese riesce a mette a segno un sack con Bacchetti, esordiente nel campionato giovanile di categoria superiore.

Nell’azione successiva Di Girolamo trova un lancio lungo che viene momentaneamente intercettato da Latorraca il quale non la trattiene ed il rimbalzo finisce nelle mani di Zani per un rocambolesco touchdown dei Leocorni.

Il punto addizionale non va a buon fine ed il terzo quarto termina 13-0 per i Leocorni.

L’ultima frazione di gioco vede un'altra segnatura ancora su lancio di Di Girolamo per Cachilli, libero in end zone. La successiva trasformazione da 2 è anch'essa un lancio del QB su Zani e porta il punteggio sul 21-0.

Il drive successivo Ivasiuc subisce un pass interference su un quarto down e riesce a mantenere vivo il drive giallonero, conclusosi con la prima segnatura della stagione con una corsa di Salem.

La squadra torinese riparte da un ottima difesa che annulla l’attacco avversario, dando la possibilità a Bairo di iniziare il drive successivo con un lancio dalle proprie 40 yards su Gambetti che riceve in modo funambolico sulle 20 lombarde.

Al terzo tentativo va a segno Amedeo e ancora Salem segna la trasformazione su corsa, portando il risultato sul 14-21 che sancisce anche il risultato finale della partita.

Due sconfitte quindi per le formazioni giallonere, sicuramente più grave quella della Under 15 a causa del numero di titolari infortunati, la sosta delle prossime 2 settimane permetterà di valutare il grado degli infortuni ed il loro recupero in vista del prossimo incontro sabato 5 Novembre contro i Frogs.

L’under 18, invece, si troverà a sfidare i Seamen al Vigorelli di Milano sabato 29 Ottobre, anche loro reduci da una sconfitta contro gli Skorpions.

Entrambe le squadre, quindi, saranno alla ricerca della prima vittoria stagionale.