B1-F: Parella ad un passo dall'impresa, poi cede contro Garlasco

Ad un passo dall'impresa. Perchè di impresa si tratta se porti a casa tre punti senza palleggiatrice e centrale titolari e con l'opposto a mezzo servizio. E il Parella ci è andato davvero vicino contro Garlasco , non sfruttando due match point nonostante la palla in mano per chiuderla. Ma le colpe non vanno date a chi quei palloni li ha sbagliati perchè essere arrivati a quel punto profumava già di qualcosa di indescrivibile. Perchè alla vigilia pochi avrebbero puntato anche solo sul punto che alla fine è stato portato a casa, vista la situazione. Nulla da rimproverare dunque alle ragazze scese in campo che hanno dato il massimo per tutti i cinque set, sfiorando il colpaccio.

Ma andiamo con ordine. Coach Barisciani, privo di Polezzi e Mabilo e con Cicogna non al meglio, schiera ancora Fano in palleggio e la stessa Cicogna opposta, Damato e Camperi in banda, con Tullio all'esordio in B1 insieme a Deambrogio nel ruolo di centrale e Fantini libero.

Torna al completo invece Garlasco che recupera la centrale Galiero e preferisce dall'inizio Del Vaglio a Riso in regia, per il resto nessuna novità con Favaretto opposto, Baldizzone e Baggi in posto 4, Galiero e Borelli centrali e Angeleri libero.

Primo set fatto di continui sorpassi e controsorpassi con Garlasco che trova la fuga vincente con Galiero a servizio (12-16). Il Parella si avvicina ma non raggiunge più le avversarie che chiudono 21-25.

Diverso l'andamento nel secondo set, con le parelline subito avanti 7-2 con Damato in battuta e le lomelline a rincorrere fino a trovare la parità a 14. Nuovo allungo biancorossoblu con l'ace di Camperi (20-16). Decisivo perchè Garlasco non riesce più a rientrare e il Parella chiude 25-21.

Nel terzo invece, dopo una fase di sostanziale equilibrio all'inizio, è con Cicogna in battuta che il Parella scava il solco (14-10). Anche questa volta le lombarde non mollano, si avvicinano e la pareggiano a 18. Ma nel finale, ancora con Cicogna in battuta, arriva il filotto vincente e dal 19 pari, le parelline si impongono 25-19.

Il set successivo vede comandare da subito Garlasco (5-9) e ogni volta che il Parella torna sotto, le lomelline ripartono di slancio finchè arriva il sorpasso sul 21-20. Le torinesi tengono il punto di margine, giocano due match point con palla in mano per chiuderla ma non ci riescono e così ai vantaggi è Garlasco ad avere la meglio grazie ai due muri di Favaretto su Camperi: 25-27.

L'inerzia sembra ormai tutta in favore delle lombarde che infatti partono a tutta nel quinto (2-6). Le parelline però non demordono, rientrano e sorpassano: 7-6. Il successivo allungo di Garlasco però è decisivo (8-12) e nonostante un ultimo tentativo (11-12) alla fine sono proprio le ragazze di Mattioli a imporsi 12-15.

«Il dispiacere non c'è per la sconfitta - commenta coach Barisciani - perchè siamo in una condizione fisica precaria e le cose non sembrano migliorare, anzi. Oggi con due assenze importanti e Cicogna a mezzo servizio abbiamo fatto più di quanto ci saremmo aspettati. A questo gruppo non si può chiedere nulla di più e se ci avessero detto prima di iniziare che sarebbe finita così non ci avremmo creduto. Ora bisogna continuare a lavorare, sperando di recuperare presto tutte le effettive a nostra disposizione».

«Per me è stata una grande emozione l'esordio in Serie B1 - dice Ludovica Tullio - e cercherò sempre di dare il massimo anche in futuro se mi capiterà ancora un'occasione del genere. Non è bello giocare perchè una compagna non può giocare e mi auguro che presto Mabilo possa rientrare. Io però voglio continuare a migliorare per essere sempre più utile se chiamata in causa».

VOLLEY PARELLA TORINO-VOLLEY 2001 GARLASCO 2-3

Parziali (21-25, 25-21, 25-19, 25-27, 12-15)

VOLLEY PARELLA TORINO: Fano 2, Cicogna 12, Camperi 22, Damato 18, Tullio 10, Deambrogio 14, Fantini (L). N.e: Ramella, Tognoni, Polezzi, Tosini, Mabilo, Esposito (L). All: Mauro Barisciani.

VOLLEY 2001 GARLASCO: Del Vaglio, Favaretto 23, Baldizzone 9, Baggi 12, Galiero 10, Borelli 9, Angeleri (L), Cozzi, Riso 3, Lanzarotti 5, Cerebuch 2. N.e: De Martino, Amato (L). All: Stefano Mattioli.

NOTE: Ace 6-5, Battute sbagliate 16-13, Ricezione 57% (37%)-44% (32%), Attacco 30%-30%, Muri 13-12, Errori 34-30.