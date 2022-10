Overall Cycling Team: il resoconto di una stagione altamente positiva

Riassumiamo in questi numeri la stagione 2022 appena conclusa di OVERALL TRE COLLI CYCLING TEAM, la 35^.

7 secondi posti, 5 terzi posti e 35 top ten. 15^ nella classifica dei team stilata da ciclismo.it (su 54 compagini), 19^ nella classifica team del prestigio bicisport. Migliore societa' dilettantistica del piemonte con in bacheca ambedue i titoli di campioni regionali, elite ed under. E' mancata la vittoria, tante volte sfiorata, ma la continuita' dei risultati ha sopperito all'assenza del titolo piu' alto. il tutto spalmato in 92 giorni di gara da nord a sud dello stivale con presenze extraconfine in francia, svizzera, bulgaria, grecia.