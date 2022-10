Basket Torino vince il primo derby dell’anno

Vince la Reale Mutua Torino il primo derby di campionato. Finisce 82-72 al PalaGianni Asti. Niente da fare per Martinoni e compagni che non riescono nel finale a rientrare a contatto. Ai forfait della vigilia di Luca Valentini e Formenti, durante il match si fermano anche Ghirlanda, Leggio e Poom rendendo praticamente obbligate le scelte nel finale. Nonostante questo i rossoblu se la giocano fino alla fine. Miglior realizzatore di serata capitan De Vico con 17 punti. Fra le fila dei casalesi 15 punti a testa per Ghirlanda ed Ellis.

Parte forte la Novipiù Monferrato Basket. Martinoni mette a segno subito due canestri. Vencato sblocca i padroni di casa. Si capisce fin da subito che sarà una bella sfida al rimbalzo. Carver si chiama subito presente, primo lampo anche di Guariglia. Ellis facendosi aiutare con la tabella. Vencato firma il primo vantaggio per i padroni di casa sul 13-12. Alley-oop di Jackson che fa esplodere il PalaGianni Asti. Carver non ci sta e regala due schiacciate belle prepotenti. Allungo della Reale Mutua ma Castellino impatta sul 20-20 con cui si chiude il primo quarto.

Tornati in campo un po’ di bagarre. Poi Ellis dall’angolo. 23-25. Esce dalla naftalina Mayfield che punge dalla distanza. Martinoni è un falco sotto le plance. Difende forte Monferrato con Leggio e Poom a tirare fuori i muscoli. Bel piazzato di Pepe, Torino rimette la freccia e passa davanti. De Vico allunga, poi Ghirlanda praticamente sulla sirena chiude i conti sul 39-35.

Terzo quarto che parte un po’ a rilento poi si infiamma. Ghirlanda in questa fase è l’uomo in più per la Novipiù. Otto punti nei primi 5’. Parziale Mayfield-Guariglia. De Vico esplode dall’arco. 47-43. I ragazzi di coach Valentini faticano a trovare la via del canestro. La presenza di Guariglia sotto canestro si fa sentire. Mayflied da tre porta a +10 il vantaggio. Massimo di serata fino a qui. Redivo ed Ellis accorciano dalla lunetta. Ancora il play britannico con una delle sue scorribande. 53-48. Bel canestro di Schina in penetrazione poi altra grande giocata di Ellis tutto talento.

Si va all’ultimo quarto sul 55-50. Torino vuol far sua la partita. De Vico continua a pungere. Gioco da tre punti di Ghirlanda. Quindicesimo punto di giornata. Guariglia e Jackson tirano fuori dal cilindro due triple preziosissime. Torna in campo Leggio che si sblocca dall’arco. Due giocate di Martinoni e un affondo di Redivo. Poi Pepe riporta a 9 il vantaggio a 3’ dalla fine. De Vico e Guariglia infliggono il colpo decisivo. Redivo si sfoga nel finale con due triple che fino a quel momento non avevano voluto entrare. Finisce 82-72.

Il commento di coach Andrea Valentini: «Usciamo sconfitti da questa partita ma abbiamo fatto molte cose positive con i nostri giovani. Abbiamo fatto una partita positiva anche sotto le plance vincendo la battaglia sotto le plance. Sulle cose sporche della partita, i cosiddetti intangibili, Torino è stata brava a capitalizzare quei tipi di possessi. Avevamo delle defezioni nei piccoli a cui si sono aggiunti i tre infortuni della serata. Nel momento in cui volevamo giocare con un quintetto un po’ diverso non abbiamo potuto farlo costringendoci a cambiare l’assetto della partita. Abbiamo lottato, abbiamo tenuto fisicamente. Ora dovremo ripartire per poter andare ad affrontare la prossima partita a Roma con la Stella Azzurra nel miglior modo possibile»

Reale Mutua Torino – Novipiù Monferrato Basket 82-72

Parziali (20-20, 19-15, 16-15, 27-22)

Reale Mutua Torino: Niccolo De vico 17 (4/5, 3/3), Simone Pepe 17 (4/4, 2/6), Tommaso Guariglia 16 (6/9, 1/3), Luca Vencato 14 (7/10, 0/5), Demario Mayfield 9 (0/3, 3/6), Ronald Jackson 7 (2/4, 1/3), Matteo Schina 2 (1/2, 0/3), Federico Poser 0 (0/3, 0/0), Celis Taflaj 0 (0/0, 0/0), Giorgio Dalle ave 0 (0/0, 0/0)

Novipiù Monferrato Basket: Quinn Ellis 15 (5/6, 1/6), Matteo Ghirlanda 15 (4/6, 2/6), Niccolo Martinoni 12 (5/12, 0/1), Lucio Redivo 11 (2/5, 2/7), Aaron Carver 10 (5/10, 0/0), Karl markus Poom 4 (1/2, 0/1), Gianmarco Leggio 3 (0/0, 1/5), Nicolo Castellino 2 (1/2, 0/1), Luca Valentini 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Mele 0 (0/0, 0/0), Alessandro Luparia 0 (0/0, 0/0), Matteo Formenti 0 (0/0, 0/0)