Santena perde in casa contro Vicoforte Volley Ceva

Partita bene nel primo set ha ceduto sul finale il secondo, per poi dominare ancora il terzo, ma nel quarto e nel quinto non è riuscita a premere sull'acceleratore per portarsi a casa un risultato da tre punti. Destefanis e compagne dovranno accontentarsi di aver conquistato un solo punto, contro una formazione, che ora è seconda in classifica. L'Mts Ser invece resta in settima posizione a pari punti con Cascina Capello, Libellula Bra, Canelli e In volley. Ancora privi di Scapati il coach di Santena schiera: Rolle in palleggio, Nardoianni opposto, Ghirardello e Destefanis in centro, Bertotto e Busso in banda, Ferrua libero.

Destefanis e compagne partono subito bene, mettendo in difficoltà, fin dai primi scambi, le ospiti in ricezione e rendendo il loro gioco scontato e prevedibile. Rolle distribuisce un gioco veloce alle sue attaccanti che vanno a segno agilmente. Con il turno al servizio di Destefanis si va in vantaggio di 10 punti (15 a 5), costringendo il coach avversario a chiedere il secondo time out. Sarà poi un due errori in attacco delle avversarie a consentire alle tigri santenesi di portarsi al set point 24 a 17. Bertotto, con una fiondata, mette a terra un bellissimo mani-out sul muro avversario chiudendo il primo set sul 25 a 17.

Nel secondo parziale è il Vicoforte a prendere subito le distanze portandosi sul 4 a 0 ma con la caparbietà che contraddistingue le tigri santenesi, si arriva al pareggio sul 4 pari, grazie a due attacchi imprendibili di Nardoianni. Il set prosegue in equilibrio fino al 7 pari, quando le padrone di casa ricominciano a macinare punti portandosi in vantaggio e costringendo il coach avversario a chiamare il primo time out sul 19 a 16. Le tigri santenesi nonostante il vantaggio non riescono a contenere l'avanzamento delle avversarie che mettono a segno due ace e iniziano a difendere tutti i tentativi offensivi delle padrone di casa fino ad arrivare al pareggio dei conti sul 21 pari. Con un bellissimo attacco dalla seconda linea di Busso siamo sui 23 a 22, ma a causa di un paio di servizi errati, qualche sbavatura in ricezione e un attacco out, il secondo set se lo aggiudicano le ospiti per 27 a 25.

Nel terzo set l'Mts Ser parte subito bene, portandosi in vantaggio di 10 punti. Sul 18 a 9 entra Garavana al posto di Ghirardello, e sul 20 a 10 entra anche Roccati al posto di Nardoianni e ci si avvia velocemente alla fine del set, chiuso da un ace della giovane Garavana e un attacco out delle avversarie.

Con un set così ci si aspettava che le avversarie si demoralizzassero, invece, al contrario non si sono arrese ed hanno iniziato fin dai primi scambi del set a mettere in difficoltà le sicurezze delle tigri santenesi, costringendo il coach di casa a chiamare il primo time out in svantaggio di tre punti (8 a 11) e il secondo in svantaggio di 5 (16 a 21).

Poca la lucidità in campo santenese e sul finire della frazione, a causa di qualche errore al servizio, si aggiudica il quarto set, il Vicoforte per 25 a 21.

Sul due pari, ci si immaginava una reazione "furiosa" delle tigri santenesi, invece hanno iniziato a subire da subito il gioco delle avversarie non riuscendo più a contenerne gli attacchi e i servizi. Al cambio campo sono in vantaggio le avversarie per 8 a 2. Qualche sporadica reazione nella seconda parte del set le tigri santenesi recuperano qualche punto fino al 7 a 11, ma a causa di qualche imprecisione in difesa e poca incisività al servizio e in attacco, il Vicoforte si aggiudica definitivamente il quinto set per 15 a 8.