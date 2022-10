PALLAPUGNO: Serie A Banca d’Alba-Egea, si va allo spareggio per assegnare il 100° scudetto

SERIE A BANCA D'ALBA-EGEA

La Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese porta il Nocciole Marchisio Cortemilia allo spareggio, vincendo la gara di ritorno a Dolcedo, valida per la finale del campionato italiano di Serie A Banca d'Alba-Egea.

La quadretta ligure capitanata da Federico Raviola ha fatto valere il fatto campo, imponendosi 11-10 con la formazione campione d'Italia in carica, capitanata da Massimo Vacchetto, dopo un primo tempo chiuso sul 5-5.

Spareggio, in via di definizione, nel prossimo week-end, in campo neutro.