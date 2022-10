Agil Igor Volley, il recap della settimana

Serie C e Under 16 Regionale: una sconfitta e la prima vittoria! Come al solito doppio appuntamento per le Igorine di Barbara Medici. In serie C è arrivata una sconfitta 0-3 (16-25; 17-25; 20-25) contro Cigliano, nel campionato giovanile invece la prima vittoria della stagione! Battuta 3-0 Alba (25-21; 25-16; 25-17). «Sono contenta, - dice l’allenatrice - era una vittoria che ci voleva, ottenuta contro una squadra che difende tanto. Abbiamo fatto pochi errori e giocato bene». Prossimi appuntamenti: in C trasferta a Borgaro Torinese il 29 ottobre alle 20.45; in U16 trasferta ad Asti domenica 30 alle 11.

Under 16 Ecc. Territoriale, esordio senza punti a San Rocco

Prima sfida per le Igorine guidate da Simone Mazza: sconfitta con San Rocco 3-0 (25-10; 25-17; 25-17). L’esordio casalingo è fissato alle 10.30 di domenica 30 contro Ovada. «Abbiamo cominciato un po’ contratte con tanti errori, - dice l’allenatore - nel secondo e terzo set le ragazze si sono sciolte di più con buoni sprazzi di gioco. Sono contento per chi ha dato una mano dalla panchina».

Prima divisione, a Verbania la prima partita

A Verbania l’esordio della Prima divisione, gruppo formato da giovanissime Under 16 e Under 14. Per il gruppo guidato da Simone Mazza è arrivata una sconfitta 3-0 (25-12; 25-13; 25-18). «Al di là del risultato abbiamo ben figurato, - dice l’allenatore - ci manca naturalmente l’esperienza e abbiamo pagato un po’ la poca pazienza negli scambi lunghi. Ma sono contento di come si sono comportate in campo le ragazze». Prossimo appuntamento in casa domenica 30 alle 18 con Domodossola.

U14 Ecc. Territoriale: buona la prima!

Una bella vittoria per iniziare la stagione. È uno 0-3 (9-25; 15-25; 21-25) quello che le Igorine di Mattia Rossi portano a casa da Verbania. «Sono contento che le ragazze siano arrivate a potersi esprimere anche in partita, aspettavano questo momento con trepidazione. Sono un gruppo lavoratore che sa bene di essere solo all'inizio di un lunghissimo percorso. Tutte sono state brave e hanno ben gestito con qualche momento di blackout su cui lavoreremo». Prossimo appuntamento in casa sabato 29 alle 15 contro Sammaborgo.