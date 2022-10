Derthona Basket: domenica al PalaEnergica contro Venezia

Quattro successi in altrettanti incontri, primato in classifica ed entusiasmo sempre crescente in casa Bertram Derthona . La passione, l’affetto e la vicinanza dei tifosi sono un elemento chiave dell’avvio di stagione dei Leoni, in testa alla classifica al pari della Virtus Segafredo Bologna, che si apprestano a vivere una grande partita domenica 30 ottobre , quando al PalaEnergica Paolo Ferraris alle ore 17.30 sarà di scena l’ Umana Reyer Venezia reduce dal successo interno contro l’EA7 Emporio Armani Milano.

Sono tanti i motivi di interesse della sfida, a cominciare dal fascino dell’affrontare una delle grandi protagoniste della nostra pallacanestro negli ultimi anni, proseguendo poi per la grande valenza benefica che Bertram Derthona ha deciso di dare alla partita. Anche quest’anno, infatti, il Club sostiene la campagna #nastrorosaAIRC che, per tutto il mese di ottobre, con una serie di iniziative mira a sensibilizzare sulla tematica della ricerca e della prevenzione contro il tumore al seno.

Tutti gli spettatori presenti al palazzetto di Casale Monferrato riceveranno gratuitamente una bandana rosa realizzata con la collaborazione di CAA, partner del Club, e la spilletta rosa AIRC. Due accessori con cui colorare il PalaEnergica Paolo Ferraris di rosa, in una occasione così importante e attesa. La sfida a una grande squadra, l’occasione per sostenere ancora di più i Leoni.

La Società comunica che la vendita dei biglietti proseguirà fino a domenica 30 ottobre, giorno della gara. Sono tre le modalità di acquisto dei tagliandi: presso la sede di Via San Marziano 4 negli orari di apertura al pubblico (da lunedì a venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19, sabato 29 mattina dalle 10 alle 12), online sul sito di Vivaticket oppure presso la biglietteria del palazzetto di Casale Monferrato domenica 30 ottobre, giorno della partita, a partire dalle ore 15.30. Di seguito il prezzo dei tagliandi dei vari settori del PalaEnergica Paolo Ferraris:

SETTORE INTERO RIDOTTO Parterre Derthona 60 € 50 € Parterre Bianconero 50 € 40 € Parterre Laterale 40 € 30 € Tribuna Derthona 30 € 25 € Tribuna Bianconera 26 € 20 € Curva Sud 13 € 10 € Curva Nord Derthona 10 € 8 €



Le riduzioni si applicano agli Under 18 e agli Over 65. Per ogni ulteriore informazione sull’acquisto dei biglietti è possibile contattare il Club telefonicamente al numero 0131 1953689 oppure scrivendo una mail a segreteria@derthonabasket.it.

Per venire incontro alla passione e all’affetto dei tifosi, la Società, come di consueto, organizza il trasporto gratuito per raggiungere il palazzetto di Casale Monferrato. La partenza è fissata alle ore 15.30 di domenica 30 ottobre dal piazzale antistante il PalaCamagna di Tortona. Per riservare il proprio posto sul pullman è possibile contattare Bertram Derthona telefonicamente al numero 0131 1953689 oppure scrivendo una mail a paolo.depersis@derthonabasket.it.