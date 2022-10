BEA Chieri cade sul difficile campo di Savigliano

Sabato 22 ottobre la Planet Smart City BEA Chieri è scesa in campo al Pala Ferrua ospite dell’ Amatori Basket Savigliano per la quarta giornata del campionato di C Gold . Contro una squadra esperta e navigata, i Leopardi provano a mascherare l’assenza di Drame nel pitturato e reggono il colpo per la prima decina. Poi i padroni di casa cavalcano il vantaggio vicino a canestro e segnano il break decisivo, gestendo in testa fino alla sirena finale.

LA GARA

BEA ritrova Colli, al suo esordio in stagione anche se ancora a mezzo servizio, ma, oltre al solito Mosca, deve fronteggiare la pesante indisponibilità di Drame. Così coach Conti si presenta alla palla a due con Colli, Scalzo, Tulumello, Gile e D’Arrigo. Savigliano, anche lei rimaneggiata dall’assenza del bomber Maccario, risponde con i fratelli Danna, Agbogan, Rosso e Gioda. L’avvio è equilibrato, con BEA che prova a mascherare il gap nel pitturato con la difesa a zona. Tulumello ne mette tre di fila e Giacomelli colpisce dalla lunga per il primo break arancio-nero. Rispondono Gioda e Baruzzo da sotto canestro e dietro l’arco, poi ancora il ligure chierese schiaccia per il 12-13 che sancisce la fine di un primo quarto equilibrato e dalle polveri bagnate.

Coach Arioli riordina le idee dei suoi e trova il giusto assetto. I padroni di casa sono bravi a sfruttare i centimetri sotto canestro e firmano il 6-0 per il 21-15. Tulumello (25 punti a referto alla sirena finale) colpisce da dietro l’arco dei 6.75, ma i padroni di casa sono bravi a non disunirsi e portano il vantaggio in doppia cifra prima della pausa lunga.

Nella ripresa Chieri prova a ricucire alzando il ritmo con Colli, Scalzo, D’Arrigo e capitan Gile, tutti a segno dalla lunga distanza. Non basta a fermare le iniziative di Gioda e Rosso nel pitturato, che diventano un fattore importante a rimbalzo e rispondono ai tentativi arancioni di riportarsi a contatto. Savigliano gestisce bene il margine, BEA non trova il bandolo della matassa per costruire la rimonta e la partita si chiude con un netto 74-58 in favore dei bianco-rossi.

IL COMMENTO

«Abbiamo provato a nascondere l’assenza di Drame con scelte tattiche che all’inizio hanno pagato – commenta coach Conti – Alla lunga Savigliano è stata brava a trovare soluzioni, cavalcando il vantaggio vicino a canestro e dominando la lotta a rimbalzo. Non abbiamo però avuto la brillantezza e l’energia mentale che dobbiamo avere, non avevamo le facce giuste per giocarci la partita come avremmo potuto fare».

PROSSIMO APPUNTAMENTO

Domenica prossima, 30 ottobre, i Leopardi tornano in casa per la quinta giornata di campionato. Al Palasport San Silvestro arrivano i torinesi del Don Bosco Crocetta per un’altra sfida di alta classifica. Palla a due alle ore 18.30.

AMATORI BASKET SAVIGLIANO – PLANET SMART CITY BEA 74-58

Parziali: 12-13, 33-24, 58-42

SAVIGLIANO: Gioda 19, Rosso 13, Danna A. 11, Danna P. 9, Raviola 9, Baruzzo 8, Giorsino 4, Carena 1, Agbogan, Grezda. All. Arioli.

BEA CHIERI: De Mita, Giacomelli 8, Orsi, Colli 5, Scalzo 10, Tulumello 25, Stiffi, Gile 7, Tagliano, D’Arrigo 3. All. Conti, Ass. Bertulessi, Acc. Monteleone, Prep. Turetta.