La Fulgor vince il derby thrilling a Borgomanero

Vince e scaccia via il mal di trasferta la Paffoni di coach Quilici, che dopo due prove opache lontano dal Pala Battisti gioca una prova di sostanza sul campo di College Borgomanero , squadra giovane che dimostra di avere grandi qualità e che, soprattutto in casa, può essere una mina vagante per il campionato. 78-80 il finale che premia la Paffoni dopo ben due overtime.

Antelli, Picarelli, Markovic, Torgano e Balanzoni i primi cinque di coach Quilici. Balanzoni apre le danze segnando a rimbalzo d’attacco, ma l’avvio è spezzettato e lo spettacolo stenta a decollare. Ghigo sorpassa sul 5-3 per College, mentre la Fulgor si aggrappa a Balanzoni prima che Longo e Benzoni aprano il break in favore dei padroni di casa. Picarelli si carica sulle spalle i suoi, segna da tre punti, conquista falli e dà il La alla rimonta, culminata con il 17-17 di fine primo quarto. La seconda frazione si apre con la bimane in contropiede di Balanzoni, Minoli segue a ruota con un pesante canestro da tre punti e sul 5-0 Fulgor coach Stefano Di Cerbo ferma la partita. Torgano è lucido in uscita dal timeout: canestro e assist per Markovic, a 3’ dall’intervallo Omegna guida 23-31. Nel finale di quarto Piscetta e Attademo danno ossigeno a College, mentre Marini realizza il jumper del +6: alla pausa lunga è 29-35 Fulgor.

Nel secondo tempo la Fulgor prima mostra gli attributi, poi permette a College di rientrare. Balanzoni vola nuovamente sopra il ferro e lancia il parziale che porta a +10 la Paffoni. Loro e Fragonara confezionano la risposta collegiale, ma un chirurgico Antelli segna da tre punti e spezza il ritmo ai padroni di casa. College continua a lottare: Cecchi, Fragonara e poi Loro con un volo da marziano sopra il ferro permettono a Borgomanero di accorciare ancora, a 10’ dalla fine i rossoverdi guidano 44 a 50. Nell’ultima frazione Cecchi si carica sulle spalle i suoi, Piscetta lo segue e si arriva al 58-58 a 3’ dalla fine. Antelli segna un palleggio-arresto-tiro difficilissimo e pesantissimo, Picarelli muove lo score portando a +4 la Fulgor, ma College ha ancora energie per rispondere con Piscetta e Ghigo. Sul +3 e palla alla Fulgor il tiro di Minoli esce, ma Balanzoni cattura il rimbalzo d'attacco. Palla a Picarelli che commette fallo in attacco. Benzoni riceve e coach Quilici opta per spendere il fallo: giro in lunetta da due su due per l’esperto lungo di Borgomanero. Due su due anche per Picarelli e sul fallo subito da Fragonara succede di tutto: l’ex ABA segna il primo, sbaglia apposta il secondo conquistando rimbalzo, tira da tre punti e sull’airball la palla arriva a Cecchi, che segna a fil di sirena il 67-67.

Overtime convulso in cui affiora la stanchezza. College è trascinata da Cecchi, la Fulgor insegue, perde per falli Picarelli e Balanzoni, ma impatta con i liberi di Markovic, difendendo bene su Benzoni nell’ultimo possesso e allungando al secondo supplementare la partita. Il secondo supplementare si apre con il minibreak di 4-0 per la Fulgor, coach Di Cerbo chiama time out e, guidata da Fragonara, College pareggia sul 78-78. Torgano di esperienza attacca il ferro, si conquista i due tiri liberi e segna in maniera glaciale. Benzoni sbaglia il tiro del pareggio e College manda in lunetta Minoli: 0/2 a 3’’ dalla fine, mentre la preghiera di Loro non va a segno. Vince la Paffoni 78-80!

Coach Quilici a fine partita commenta così il prezioso successo rossoverde: «Vincere non è mai scontato, specie se vieni da due prestazioni esterne di basso profilo come avevamo fatto a Oleggio e Sangiorgio. College è un’ottima squadra, di grande fisicità e che in casa farà sicuramente un percorso positivo in campionato, chi la considera una squadra di basso livello solo perché giovane commette un errore che il tempo gli mostrerà chiaramente. Abbiamo offerto una prestazione difensiva di buon livello per tre quarti, lasciando colpevolmente la presa in un finale che poteva anche compromettere tutto, ma siamo stati bravi a rialzarci, rimettere la barra dritta e spuntarla in un finale onestamente caotico. Ci teniamo i due punti che fanno morale oltre che classifica, consapevoli che molto va migliorato, ma che lo spirito e l’atteggiamento mostrati ieri sono quelli da cui ripartire già per preparare la prossima partita contro Gallarate».