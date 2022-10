Club76: i risultati del fine settimana

Sono stati giorni intensi per il Club76 , a cominciare dalle ragazze biancoblu di coach Giulio Cesare Bregoli, che in Serie A1 ieri, domenica 23 ottobre, hanno iniziato con il botto il Campionato, chiudendo 3-0 la prima partita in casa contro TrasportiPesanti Casalmaggiore .

Nel Campionato B2 il Club76 Reale Mutua Fenera Chieri ha perso 3-1 contro la più esperta UIV SFRE Pavia. Ottima performance nel terzo set, ma troppi gli errori in attacco delle ragazze di coach Moretti, che hanno condizionato inevitabilmente il risultato finale. Ottima la prestazione all'esordio di Campionato per l'U18 Gold della Reale Mutua Fenera Chieri '76, che mercoledì 19 ottobre ha vinto in casa contro Balamunt con un perentorio 3-1. Il prossimo appuntamento domani, martedì 25, in campionato U18 contro il San Giorgio Chieri.

Qualche difficoltà invece per la Serie C, che sabato ha alzato bandiera bianca contro il Canelli, in un match conclusosi 3-0 ai danni del Club76 Playasti. Dopo un ottimo primo set, le ragazze di coach Silvia Asola hanno perso un po' di sicurezza in ricezione. Il secondo set, iniziato con qualche difficoltà, è stato poi recuperato brillantemente, ma troppi i punti di differenza ormai contro PBV Cime Careddu Reale Mutua Bosca Canelli. Le ragazze, però, sono state capaci di vincere ieri, domenica, contro l'Almese, 1-3, in casa degli avversari.

Luci e ombre anche per i risultati del weekend del Club76 Playasti militante in Serie D girone C, che ha perso sabato sera in casa contro Lilliput Pallavolo, per 0-3. Un primo set particolarmente complesso per il Club76: troppa la paura di sbagliare di fronte all'avversario esperto. Timore poi alleviatosi nel secondo e terzo set, in cui è migliorato il servizio. Buona la prestazione in Serie D girone D per il Club76 GS Pino Volley, che batte per 3-2 in casa Pramatton Mobili Fenusma.

Grande partita nell'Under14 per il Club76 Playasti 2009 Gold, che ha vinto in trasferta 3-2 contro Mon.Vi. Bam Rossa. Un incontro combattuto fino alla fine, un tie break giocato punto a punto, che ha dato la vittorie alle ragazze di coach Gianluca Testa. Da menzionare i turni in servizio di Emma Tarasco, che hanno riportato la squadra in partita nel secondo set, dopo un primo sottotono.

TUTTI I RISULTATI

Venerdì 21 ottobre

– 1° Div. F. C.T. Torino Girone B: Porporati Grugliasco vs Gs Pino Volley 3-2

– 1° Div. F. C.T. Torino Girone E: Polisport Chieri vs Club76 Reale Mutua Fenera Chieri Silver 2-3

– 1° Div. F. C.T. Torino Girone E: GS Pino Volley vs ASD Kolbe Ara 3-2

Sabato 22 ottobre

– Under 14 F. C.T. Cun.Ast. Girone A: Mon.Vi Bam Rossa vs Club76 Playasti Gold 2-3

– Under 14 F. C.T. Cun.Ast. Girone B: Club76 Playasti Silver vs Rosso Officine – BAM 3-0

– Under 14 F. C.T. Cun.Ast Girone D: Club76 Playasti 2011 vs Volley Cherasco 0-3

– Serie C F. C.R. Piemonte Girone A: Club76 Playasti vs PVB Cime Careddu Reale Mutua Bosca Canelli 0-3

– Serie D F. C.R. Piemonte Girone C: Club76 Playasti vs Lilliput Pallavolo 0-3

– Serie D F. C.R. Piemonte Girone D: GS Pino Volley vs Pramatton Mobili Fenusma 3-2

Domenica 23 ottobre

– Under 16 F. C.R. Piemonte Girone B: Almese GB vs Club76 Playasti 1-3

– Under 16 F. C.T. Cun.Ast. Girone A: PVB Generali Bosca Canelli 16 vs Club76 Playasti 2009 3-0

– Under 16 F. C.T. Cun.Ast Girone B: Club76 Playasti Silver vs Mon.Vi. BAM Rosso 0-3

– Under 16 F. C.T. Torino Girone B: Club76 Reale Mutua Fenera Chieri Silver vs Moncalierivolley Gasp Tutor Consulting blu 3-0

– Under 16 F. C.T. Torino Girone B: Club76 GS Pino Volley vs Volley Almese Bovero Assicurazioni 1-3

– Under 14 F. C.T. Torino Girone A: In Volley Piemonte A vs Club76 Reale Mutua Fenera Chieri Silver 3-0

– Under 14 F. C.T. Torino Girone B: Club76 GS Pino Volley vs CUS Torino 0-3

– Under 13 F. C.T. Torino Girone A: Club76 Reale Mutua Fenera Chieri Silver vs Pianezza Volley 0-3

SERIE B MASCHILE GIRONE A

La squadra maschile del Fenera Chieri ’76 nella serie BM girone A si arrende contro Pallavolo Alba e perde 1-3 in casa avversaria. I ragazzi di coach Mimmo Specchia, dopo due set sottotono, recuperano il risultato nel terzo. Nel quarto l'avversario si impone di nuovo, senza più possibilità per Chieri. Top scorer per Chieri Del Noce con 16 punti, seguito dal centrale Mangano con 12. La squadra giocherà sabato 29 ottobre alle 17 a Santo Stefano di Magra (SP).