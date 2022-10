Collegno Basket: il recap della settimana

Collegno Basket infligge la prima sconfitta stagionale alla giovane “multinazionale” Rapallo . I padroni di casa si aggiudicano con pieno merito i due punti in palio, sia per il fatto di essere stati in vantaggio per circa trenta dei quaranta minuti di gioco, sia per aver gestito con lucidità il veemente ritorno degli ospiti nel terzo quarto di gioco.

Una bella prova corale per la formazione di Luca Sacco che, pur essendo ancora priva di Mortarino, accoglie con piacere la notizia del rientro di De Bartolomeo e la festeggia iscrivendo a referto tutti i componenti del quintetto base (contro i tre degli avversari). Con questa vittoria, i biancorossi si collocano al secondo posto della classifica provvisoria, due lunghezze sotto l’ancora imbattuta formazione di Serravalle Scrivia. Si ricomincia sabato prossimo, ancora contro una “Next Gen”: ospite al PalaCollegno sarà infatti il Derthona Basketball Lab, formazione Under 19 della Bertram Yachts Tortona, attuale capolista della serie A1 maschile.

COLLEGNO BASKET – RAPALLO 77-70

Parziali (21-18; 42-35; 56-56)

COLLEGNO: Villata 3, Borgialli 14, Bossola, Tuninetto 11, Viele ne, Bertino 2, Tarditi 16, Di Matteo 13, Framarin 5, Mortarino ne, Trinchero 1, De Bartolomeo 12. Allenatore: Sacco. Assistenti: Franzolin e Rosso.

RAPALLO: Miaschi 5, Maksimovic 8, Radchenko 13, Savhordnii 2, Usmane 6, Ivanov 3, Delibasic 20, Zaiets 13, Gogishvili, Lakicevic ne, Lomtadze. Allenatore: Bruno. Assistente: Bozzola.

Il punto sulle giovanili

L'Under 17 Gold fa suo il match contro il Kolbe (76-61), l'Under 17 Eccellenza batte Crocetta tra le mura amiche (93-62), cosi come l'Under 15 Eccellenza che batte Casale (110-35), l'Under 14 Gold contro Ivrea (81-46). Cade l'Under 13 Gold all'esordio in campionato contro Ciriè (63-42).

Prossimi appuntamenti

Martedì 25/10 ore 20:45 U19 Gold vs Carmagnola

Giovedì 27/10 ore 20:30 U13 Gold vs TNA

Sabato 29/10 ore 14:30 U15 Gold vs Moncalieri

Sabato 29/10 ore 20:30 U17 Ecc @ Moncalieri

Sabato 29/10 ore 20:45 C Gold vs Tortona

Domenica 30/10 ore 15:00 U15 Ecc @Sestri

Domenica 30/10 ore 17:00 U17 Gold vs Ciriè