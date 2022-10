Gators, il recap della settimana

SERIE D

VM SERVICE GATORS - ALBA 82-67

Parziali (16-21, 33-35, 56-58)

VM SERVICE Gators: Marengo 44, Nasari 7, Valinotti, Cerutti, Barra n.e., Nicola S. 12, Nicola A. 7, Ghigo 2, Varallo n.e., Pistone 3, Mazzone n.e., Fantini 7. All. Fabbri

Alba: Revello 6, Cramaroc 20, Spellecchia 2, Soragna 5, Cielo, Nardin 3, Perrone 2, Uko 25, Bora n.e., Toppino 2, Mitev, Iudicello 2. All. Violardo

Partita dai due volti per i giovani alligatori che, al termine di una rimonta che sarà ricordata a lungo, conquistano la prima vittoria del campionato: alla prima casalinga, il quintetto formato da Cerutti, Andrea Nicola, Ghigo, Marengo e Fantini parte con qualche difficoltà nonostante i primi punti a referto di Marengo. A fine quarto, i Gators si ritrovano così in svantaggio dopo una poderosa rimonta ospite.

Nel secondo quarto, è Marengo a suonare nuovamente la carica, ma gli ospiti allungano fino al 33 a 18, a causa della molta imprecisione dei tiratori saviglianesi: poco prima dell’intervallo lungo, i Gators riprendono a produrre gioco e accorciano fino al -2.

Rientrati in campo con più grinta, i ragazzi di coach Marco Fabbri impattano dopo soli 30 secondi e si riportano in vantaggio con 2 liberi di Marengo: la gara si fa combattuta e un ottimo Stefano Nicola (12 punti a fine gara per lui) inizia ad andare a referto. L’equilibrio la fa da padrone, con le due squadre che lottano ad ogni azione: a fine terzo quarto, sono ancora gli albesi ad essere in vantaggio.

Ad inizio dell’ultimo quarto, Marengo impatta nuovamente e i Gators provano a piazzare il break decisivo portandosi sul 64 a 60: una gran pressione e i conseguenti recuperi palla portano gli alligatori fino 73 a 62. Gli undici punti di vantaggio danno fiducia alla squadra di coach Fabbri, che prima conserva il distacco e poi lo aumenta definitivamente con Nasari (alla prima gara ufficiale) e il sigillo finale sulla sirena dell’MVP di serata Marengo, autore di 42 punti, 25 rimbalzi, 11 falli subiti e 2 stoppate. Applausi a scena aperta dal numeroso pubblico presente sugli spalti per la giovane squadra saviglianese, brava a soffrire e poi a reagire agli assalti avversari. Prossimo incontro: domenica 30/10/2022 ore 18.00, O.A.S.I. Laura Victuna - VM SERVICE Gators (Palazzetto di Rivalta, Via Laura Vicuna, 8 - RIVALTA DI TORINO (TO)). U19 GOLD

MONCALIERI - VM SERVICE GATORS 63-50 Il primo match della stagione per i ragazzi dell'U19 Gators è un match giocato ad altissima intensità per tutti i 40 minuti.

Già dal primo quarto Moncalieri tiene un ritmo di gioco molto alto ma i Gators riescono tranquillamente a tenere il campo e non fa scappare gli avversari nel punteggio.

Tutto il match si dipanerà con difesa intensa a tutto campo.

Nel terzo periodo i ragazzi del nuovo staff tecnico composto da Fabbri e Colonna, hanno un momento di poca lucidità che li fa velocemente precipitare a -18.

L'ultimo quarto, con sagge decisioni e tanta determinazione, la squadra ospite non molla e si riporta a 6 punti di distacco dall'avversario.

Ormai però non c'è più l'energia per impattare la gara per andare ad un eventuale supplementare.

I Gators, al di là del risultato, hanno giocato una bella partita, specialmente in difesa dove hanno saputo tenere sempre alta la concentrazione.

«Nei prossimi allenamenti dovremo lavorare molto, specialmente in attacco i ragazzi devono saper mantenere la lucidità mentale e devono cercarsi di più con i passaggi» commenta coach Fabbri dopo questa prima partita «anche l'assenza di Perrone, infortunato al ginocchio, e con due U17 in panchina (Varallo e Pepe già convocati anche in Serie D) la squadra ha messo in campo una prestazione veramente esemplare sia come atteggiamento che come durezza mentale». Prossimo incontro: Lunedì 24/12/2021 ore 21.15, VM SERVICE Gators - Savigliano (Palazzetto dello Sport - Via Giolitti 9 - SAVIGLIANO (CN)). U17 GOLD

SALUZZO - CENTRO DENTALE SAVIGLIANESE GATORS 79-22 Giovedì 20 Ottobre la formazione U17 Gators ha affrontato una gara veramente difficile in trasferta a Saluzzo.

Il quintetto iniziale scelto da Coach Fabbri è composto da Varallo, Marcellino, Pepe, Baretta e Avelle. Gli alligatori nulla possono contro un avversario da subito aggressivo a tutto campo che indirizza immediatamente l'andamento della gara; gli ospiti nel primo quarto riescono a realizzare solo 6 punti.

Nel secondo quarto Saluzzo continua a spadroneggiare facendo pressione a tutto a campo sul play biancoverde, recuperando anche tantissimi palloni raddoppiando a metà campo.

L'attacco Gators è sterile e le palle perse sono tante e rendendo vita facile agli avversari che corrono in contropiede.

Nel terzo periodo gli ospiti riescono, con tante difficoltà, a trovare la via del canestro grazie ad una più fluida circolazione di palla, riuscendo a segnare 13 punti, contro i 20 avversari.

Nell'ultimo periodo c'è spazio per tutti in campo, anche per quei ragazzi che hanno riiniziato a giocare quest'anno e quindi devono giustamente riprendere confidenza con il campo da gioco. Anche loro, comunque, non hanno assolutamente sfigurato.

Finisce 79-22 per Saluzzo a dimostrare di fatto che c'è ancora tanto da lavorare per i giovani Gators, che quest'anno affrontano un campionato U17 Gold veramente impegnativo e stimolante.

Prossimo incontro: Lunedì 31/10/2022 ore 21.15, CENTRO DENTALE SAVIGLIANESE Gators - GGS Basket Project (Palazzetto dello Sport - Via Giolitti, 9 - SAVIGLIANO (CN)) U15 ECCELLENZA

GGS BASKETBALL PROJECT - CHIERI 89-37

Parziali (29-9, 27-16, 14-6, 19-6)

GGS BASKETBALL PROJECT: Picollo, Ruffinatto 3, Di Meo 10, Ficetti 10, Massa 6, Bertaina 11, Vergnaghi 18, Mattio 1, Perlo 4, Barra 18, Condur 4, Giordano 4. All. Di Meo – Ass. Nicola – Dir. Massa

Chieri: Bocca 10, Mellina 8, Tran 6, Mosso 3, Molinari 2, Monaco 2, Nurra 2, Zanzon 2, Milano 2, Guangalano, Rodinò. All. Allisiardi

Secondo match casalingo per la formazione GGS, stavolta tra le mura amiche del Palazzetto di Saluzzo: da Chieri arriva la squadra del BEA, che si presenta con uno score di 1 vinta e 1 persa. C’è un bel pubblico rumoroso, anche per questo i primi cinque mandati in campo per GGS tramortiscono da subito gli avversari: 12-0 iniziale in meno di 2 minuti, con Vergnaghi e Bertaina che non sbagliano un colpo e con Barra che fa capire subito che le sue braccia lunghissime non faranno passare troppi palloni (già 3 stoppate nel primo quarto).

Anche nel secondo quarto non cala l'intensità, soprattutto difensiva: vengono recuperati tanti palloni (anche se molti di questi poi non vengono concretizzati e si finisce spesso per riperderli), che vengono portati in contropiede rapidamente da Perlo (buona la gara per lui) e Di Meo. Ficetti è sicuramente un fattore questa sera sotto le place, ma spesso perde l’attimo giusto per l’appoggio facile a canestro che potrebbe fargli sbagliare sicuramente meno tiri.

A metà gara il risultato è già indirizzato verso i padroni di casa, che però hanno la voglia giusta per continuare a difendere forte e contrattaccare sull’altro lato: nell’ultimo quarto, Barra continua la sua prestazione monstre come realizzatore e intimidatore, ma anche Massa e Giordano sono bravi ad incunearsi tra le maglie degli ormai sconsolati avversari in arancione e a iscriversi più volte a canestro.

Finisce con un bell’applauso al pubblico da parte della squadra, per ringraziare di non aver mai smesso di incitare i ragazzi: la trasferta di Budapest della settimana prima ha cementato ancora di più i rapporti tra questi giovani che si stanno cominciando a conoscere meglio e quindi a “rendere di più” anche sotto l’aspetto del gioco. Mercoledì 26 inizia la competizione U17Gold che li vedrà impegnati con squadre anagraficamente più esperte: sarà un’ulteriore occasione per curare magari qualche altro aspetto. Prossimo incontro: Domenica 30/10/2022 ore 18.30, GGS BASKETBALL PROJECT - Crocetta (Pala Ballin - Via Piazzi, 25 - TORINO (TO)) 11° MEMORIAL RINO RIGARDO A LOANO

In questo mese di ottobre, così clemente con il tempo, è stato estremamente piacevole per i nostri ragazzi delle U14 e U13, accompagnati dai Coach Gigi Toselli e Mauro Racca, con il prezioso supporto di Nicolò Scibetta e dalle loro famiglie trascorrere un fine settimana di basket e mare a Loano.

L'amicizia nata tra i giovani Gators e i giovani di Loano ad Artesina ha portato proprio i ragazzi biancoverdi a chiedere a famiglie e società di poter partecipare al memorial.

Così le società si sono messe in contatto e, sabato pomeriggio, dopo la scuola la nutrita compagine saviglianese è partita alla volta della Liguria.

I più giovani, classe 2010, hanno giocato al Palazzetto dello Sport Garassini, incontrando le formazioni BK Loano e SCAT Genova. I giovani alligatori, hanno combattuto come leoni ma le formazioni avversarie, più grandi di un anno e fisicamente più prestanti, hanno avuto la meglio.

E' andata decisamente meglio per i ragazzi dell'U14 Cirianni Decorazioni che hanno portato a casa entrambe le partite giocate contro Ranabo Bordighera e Virtus Genova. La compagine Gators ha dimostrato, in questa occasione, un grande miglioramento rispetto al gioco messo in campo durante la scorsa stagione.

Alla sera poi cena e pernottamento all'Hotel Concordia, non prima di essersi goduti tutti un po' il mare e il tempo insolitamente caldo per la stagione.

La domenica si sono giocate le finali e i giovanissimi U13 hanno battuto la Virtus Genova conquistando il 5° posto del Memorial.

L'U14 Cirianni Decorazioni ha incontrato i padroni di casa nella finale per il 1° e il 2° posto. Nonostante i nostri abbiano venduto cara la pelle i vincitori del match e del memorial sono stati proprio i ragazzi di Loano. Per i nostri un meritato secondo posto.

Al di là dei risultati sportivi è stata per tutti, ragazzi, famiglie e staff, un bel fine settimana di sport e di condivisione dove i rapporti di amicizia tra i giocatori si sono fatti ancora più stretti.

Coach Toselli è tornato a Savigliano visibilmente entusiasta dell'esperienza fatta: «è sempre bello per me vivere questi momenti con i ragazzi e le famiglie. Sono due gruppi omogenei e affiatati. Dal punto di vista sportivo ho visto una buona crescita nel gioco e nell'amalgama di squadra. Entrambe le formazioni hanno lottato anche nei momenti difficili tirando fuori grinta e voglia di vincere. Un grazie speciale alla ASD Basket Loano per l'invito, per l'accoglienza calorosa e l'impeccabile organizzazione. Grazie anche alle famiglie dei nostri ragazzi che permettono loro di vivere queste esperienze formative non solo dal punto di vista sportivo ma anche e soprattutto umano». TRIANGOLARE A BRA PER LE RAGAZZE U12

Prime prove sul campo per le giovanissime alligatrici esordienti U12 che domenica sono state ospiti delle pari età a Bra per un triangolare amichevole che includeva anche le ragazze del Granda College Cuneo.

Molte delle ragazze di Coach Sabatino sono davvero alle prime armi e hanno iniziato a giocare da poche settimane. E’ stato quindi del tutto normale vederle scendere in campo con una grande emozione.

Le giovani alligatrici, ci racconta il Coach: «devono ancora abituarsi alle regole, alla presenza degli arbitri nonché al sentirsi "osservate" dal numeroso pubblico accorso per l'occasione. Ma questi tornei sono un ottimo modo per rompere il ghiaccio».