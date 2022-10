Derthona Basket: Gestione Ambiente nuovo partner dei Leoni

La tutela e la protezione dell’ambiente che ci circonda sono i principali obiettivi di Gestione Ambiente Spa , ente gestore per la raccolta dei rifiuti nel Tortonese e Novese, entrato a fare parte, in questa stagione, della grande squadra di sponsor del Derthona Basket . Oltre alle attività di raccolta dei rifiuti in 33 Comuni del territorio, Gestione Ambiente organizza iniziative informative e spettacoli teatrali dedicati anche ai più piccoli, sul tema della tutela dell’ambiente.

«Gestione Ambiente ha scelto con entusiasmo di entrare a far parte della grande famiglia della Bertram Derthona Basket, di sostenere e affiancare l’attività professionale del Club e diventarne sponsor ufficiale, con l’orgoglio degli ottimi risultati ottenuti dalla squadra sul campo da gioco – spiega Silvio Mazzarello Amministratore Delegato di Gestione Ambiente -. La filosofia aziendale di Gestione Ambiente è sempre stata mettere al centro del lavoro l’ecosostenibilità con l’obiettivo di operare a ridotto impatto ambientale; per questo, siamo rimasti favorevolmente colpiti da come la Green Economy e la Sostenibilità siano temi cui quotidianamente anche la Bertram Derthona presta attenzione (è la prima squadra di basket a vivere a “impatto zero”!). Essere accomunati dalla stessa mission e avere come focus l’ambiente e la sua salvaguardia non è cosa da poco! È dai piccoli gesti che si comincia a percorrere la strada giusta per consegnare a figli e nipoti un pianeta in salute».