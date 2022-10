Cuneo Volley: sabato tutti al palazzetto in maschera per Halloween

Grandi e piccini, tutti invitati a presentarsi vestiti a tema; per i più piccoli un dolcetto ITsGOOD in omaggio all’ingresso e la possibilità di usufruire del servizio “truccabimbi” a offerta libera messo a disposizione dalla Croce Rossa Italiana di Cuneo, per tutti invece la possibilità di aggiudicarsi a fine match il premio come MIGLIOR TRAVESTIMENTO con premiazione in campo dopo MVP & FAIR PLAY.

La gara sarà Match Day “Cuneo Volley per la Scuola” e alle ore 19.40 circa verranno nuovamente premiate da Il Podio Sport, in modo simbolico, le scuole di Cervasca, Bernezzo e Viale Angeli che nella scorsa stagione si sono distinte per presenze e obiettivi raggiunti nel rispettivo Salvadanaio. Ormai è stata chiusa la campagna abbonamenti, il salvadanaio delle scuole come lo riempiamo?

Tutti gli studenti, dalle elementari alle superiori, avranno l’ingresso gratuito in quanto il Club ha voluto preservare l’omaggio agli under 19. Tuttavia i genitori, nonni, amici e parenti adulti che li accompagneranno alle partite, potranno scegliere di devolvere 1€ del proprio biglietto alla scuola dei propri ragazzi. Basterà prenotare in anticipo i propri posti (gratuiti e paganti) indicando il nome dell’Istituto scolastico.

L'appuntamento è quindi per SABATO 29 OTTOBRE tutti in maschera per Halloween dalle ore 18.30 che apriranno i cancelli e il servizio di “truccabimbi”, la premiazione delle scuole alle 19.40 circa e poi alle ore 20 il fischio d’inizio del match.