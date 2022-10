FIBS Piemonte: a Novara la "Baseball Softball Piemonte Awards"

È stata un’annata lunga, impegnativa e ricca di soddisfazioni dove il focus è stato rivolto verso i campionati giovanili, durante i quali diversi atleti piemontesi si sono messi in evidenza tanto da meritare la convocazione nelle Nazionali Italiane di baseball e softball, tra le cui fila hanno partecipato alle più importanti competizioni internazionali.

Proprio per premiare e dare merito a chi ha dato lustro all’intero movimento, il Comitato Regionale della FIBS Piemonte in collaborazione con GPA Media ha organizzato l’edizione 2022 della “Baseball Softball Piemonte Awards" manifestazione celebrativa, che si terrà sabato 5 novembre alle ore 16 all’interno della Club House dello stadio del Porta Mortara di via Spreafico a Novara.

Nell’impianto novarese suddivise per disciplina e per categoria, verranno premiate le squadre giovanili che hanno vinto il titolo Regionale del Piemonte, quelle che hanno acquisito il diritto di partecipare alle Finali Nazionali e le altre che hanno conquistato la Coppa Piemonte.

Contestualmente verranno celebrati anche gli atleti, i dirigenti ed i tecnici piemontesi di entrambe le discipline, che nell’arco della stagione si sono distinti nel Torneo delle Regioni, quelli che hanno indossato la maglia azzurra dell’Italia rappresentando il Piemonte nelle più importanti competizioni internazionali.

All'evento presenzieranno:

- Matteo Marnati, Assessore alla Regione Piemonte con deleghe Ambiente, Energia, Innovazione, Ricerca e connessi rapporti con Atenei e Centri di Ricerca pubblici e privati, Ricerca applicata per emergenza COVID-19, Servizi digitali per cittadini e imprese. Coordinatore del Tavolo permanente regionale per l'emergenza alla siccità;

- l'avvocato Marina Chiarelli, Vice Sindaco Assessore al Commercio e Sostegno alle Attività Produttive del Comune di Novara;

- Ivan De Grandis, Assessore allo sport, impiantistica ed eventi sportivi e sponsorizzati del Comune di Novara;

- Marco Mannucci, Consigliere Federale della FIBS.

La manifestazione "Baseball Softball Piemonte Awards" è inserita nel cartellone degli eventi di “Piemonte Regione Europea dello Sport 2022”.

BASEBALL SOFTBALL PIEMONTE AWARDS

ELENCO SOCIETA’ E FORMAZIONI PREMIATE

ATHLETICS NOVARA

- CAMPIONATO REGIONALE U18 BASEBALL

AVIGLIANA

- COPPA PIEMONTE U18 BASEBALL

AVIGLIANA REBELS

- CAMPIONATO REGIONALE U18 SOFTBALL

- 3° POSTO NAZIONALE U18 SOFTBALL

BASEBALL CLUB FOSSANO

- 2° POSTO CAMPIONATO REGIONALE U15 BASEBALL

- PARTECIPAZIONI NAZIONALI BASEBALL U15

PORTA MORTARA NOVARA

- TROFEO NAZIONALE CONI BASEBALL 5

- CAMPIONATO REGIONALE U13 SOFTBALL

- CAMPIONATO REGIONALE U15 SOFTBALL

- 3° POSTO NAZIONALE U15 SOFTBALL

- COPPA PIEMONTE U13 SOFTBALL

SOFTBALL LA LOGGIA

- COPPA PIEMONTE U15 SOFTBALL

- COPPA PIEMONTE U18 SOFTBALL

SKATCH BOVES

- 2° POSTO CAMPIONATO REGIONALE BASEBALL U12

- PARTECIPAZIONI NAZIONALI BASEBALL U12

- COPPA PIEMONTE U12

VERCELLI BASEBALL SOFTBALL

- CAMPIONATO REGIONALE U12

- CAMPIONATO REGIONALE U15

- COPPA PIEMONTE U15

Menzioni speciali per l’impegno e l’incarico rivestito:

FRANCO AIMONETTI: Giudice Sportivo Territoriale

ALDO BARILE: Delegazione Regionale Arbitri Piemonte

ROCCO DI MICELI: Comitato Organizzatore Gare/Responsabile dell'Attività Agonistica Regionale

CLUB AZZURRINE ELENCO PREMIATE

AVIGLIANA REBELS

- ANITA GIRARDI, ITALIA U15, ARGENTO EUROPEI SOFTBALL

SOFTBALL LA LOGGIA

- GRETA ZOCCO, ITALIA U13 BRONZO EUROPEI SOFTBALL COLLECCHIO

- REBECCA SANSALONE, ITALIA U13, ORO EUROPEI SOFTBALL COLL.

PORTA MORTARA NOVARA

- ELENA ANASTASIA D’AMICO, ITALIA U13, BRONZO EUROPEI U13

- VERONICA GODDI, ITALIA U13, BRONZO EUROPEI SOFTBALL COLL.

- DENISE PELUSO, ITALIA U14, PARTECIPAZIONE TORNEO INTERNAZIONALE DI BOLLATE SOFTBALL

- GIADA CARDANI, BASEBALL 5 U17, PARTECIPAZIONE TORNEO INTERNAZIONALE AOSTA ED EUROPEO SOFIA

CLUB AZZURRINI ELENCO PREMIATI

BC SETTIMO

- WILLIAMS WONG, ITALIA U18, 4° POSTO EUROPEI BASEBALL, PARTECIPAZIONE MONDIALE (USA) BASEBALL

KING’S CASTELLAMONTE

- JULIAN GIONVANDO, ITALIA U12, PARTEC. TORNEO STARANZANO

RED CLAY CASTELLAMONTE/GRIZZLIES TORINO

- EDOARDO ZINGARELLI, ITALIA U18, 4° POSTO EUROPEI BASEBALL

SKATCH BOVES

- MATTEO ARIAUDO, BASEBALL 5 U17, PARTECIPAZIONE TORNEO INTERNAZIONALE AOSTA ED EUROPEO SOFIA

CLUB TECNICI AZZURRI PIEMONTE ELENCO PREMIATI

AVIGLIANA BEES

- ALESSANDRO ROSA COLOMBO, PITCHING COACH ITALIA U12 BASEBALL, PARTECIPAZIONE MONDIALE GIAPPONE

AVIGLIANA REBELS

- MARISTELLA PERIZZOLO, MANAGER ITALIA U15 SOFTBALL, ARGENTO EUROPEO

LA LOGGIA SOFTBALL

- MARIA GRAZIA BARBERIS, MANAGER ITALIA U13 SOFTBALL, ORO/BRONZO EMRYT COLLECCHIO

- GIOVANNI GABRI, COACH ITALIA U13 SOFTBALL, ORO/BRONZO EMRYT COLLECCHIO

SEZIONE SPECIALE MPV TORNEO DELLE REGIONI 2022

- CEBOTARI VITALII - BC FOSSANO - SENIOR LEAGUE BASEBALL

- GIADA CARDANI - PORTA MORTARA - JUNIOR LEAGUE SOFTBALL

- CORRADO RESCA - GRIZZLIES - JUNIOR LEAGUE BASEBALL

- CLOE GUZZON - PORTA MORTARA - LITTLE LEAGUE SOFTBALL

- GILL HARBAAJ - SKATCH BOVES - LITTLE LEAGUE BASEBALL