Novipiù Monferrato Basket: weekend in chiaroscuro per le giovanili

Weekend in chiaro scuro per le formazioni del Settore Giovanile della Novipiù Monferrato Basket e delle proprie squadre satelliti impegnate nei vari campionati di categoria. Vincono l’Under 19 e l’Under 17 Eccellenza. In casa di Biella Next i ragazzi di coach Farina hanno la meglio con un perentorio 69-81. Da segnalare i 35 punti di Luparia. Bene anche la U19 di CB Team allenata da Costamagna che vede impegnati alcuni aggregati della prima squadra di Monferrato Basket. In evidenza Mele, Giovanelli e Chornohryskyi, con quest’ultimo che sta rientrando dall’infortunio che lo ha tenuto lontano dal parquet per diversi mesi. Si fermano invece l’Under 13 e Under 15 che vengono battute rispettivamente da Area Pro 2020 e Collegno BK, mentre se la giocano alla pari i ragazzi dell’Under 17 Gold di coach Longo che perdono nel finale di 5 lunghezze contro Biella Next. Sfortunato l’esordio in Serie D per il CB Team: con Trecate finisce 66-59 per i novaresi.