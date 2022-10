Domani sera, mercoledì 26 ottobre, alle 19.15 presentazione alla Città di Omegna della squadra di Serie D: un aperitivo al BlackBeard Bar di Omegna, in via Cavallotti. Sponsor, amici, appassionati, sono invitati al seguito di una squadra omegnese DOC che ha aperto il campionato di Serie D con due successi in due partite.