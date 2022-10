BEA Chieri: cade la Serie D in casa con Savigliano

Domenica 23 ottobre il CheTariffa Leopardi Future Lab ha ospitato al Palasport San Silvestro Amatori Basket Savigliano per la seconda giornata di campionato, prima gara in casa per i Leopardi. La partita rimane in equilibrio per pochi minuti, ma i Saviglianesi riescono presto ad accumulare un modesto vantaggio. Scavano il solco principale nel secondo periodo, quando i biancorossi a suon di tiri dalla distanza si portano sul 25-46 all’intervallo.