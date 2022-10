BEA Chieri: il recap della settimana delle giovanili

Nello scorso fine settimana l'U15 Eccellenza è scesa in campo a Saluzzo ospite della neonata GGS Basketball Project, tra le compagini più accreditate a livello europeo. Nonostante il risultato finale, i Leopardi hanno sempre giocato ad altissima intensità e con buone soluzioni, facendo esperienza con una delle teste di serie della categoria.

L'U17 Eccellenza ha giocato un'ottima prova con la corazzata di Cus Torino. Al Palasport San Silvestro la gara è sempre in equilibrio e i Leopardi sono spesso in testa di qualche lunghezza. Solo negli ultimi istanti i torinesi riescono a infilare i 3 punti decisivi per il risultato finale. Esordio stagionale per l'U19 Silver al Pala Ferraris di Casale Monferrato ospite di CB Team Basket. Contro un avversario fisicamente superiore, i Leopardi reggono un quarto, poi i padroni di casa implementano il margine e gestiscono il vantaggio.