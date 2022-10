Granda College Cuneo: il recap della settimana

UNDER 15 FEMMINILE: vittoria in trasferta

Seconda vittoria per il gruppo Under 15 Femminile che si impone sul campo di Pancalieri dopo una gara dagli interessanti spunti tecnici. Cuneo deve rinunciare a Bramardi, infortunatasi alla caviglia e decide di tenere precauzionalmente a riposo Castellino; questa condizione impone alle altre giocatrici di alzare il loro livello per sopperire alle assenze e tutte si fanno trovare pronte. Nel primo quarto le ospiti, grazie alle loro principali bocche da fuoco, giocano un'ottima frazione offensiva, anche se in fase difensiva qualche errore di troppo andrebbe evitato; dopo i primi 10' di gioco il punteggio recita 9-19. Nel secondo quarto la difesa Granda College alza il proprio livello di intensità e tutte le atlete coinvolte portano un importante mattoncino alla causa; si arriva all'intervallo lungo sul +23 per le cuneesi. Al rientro dallo spogliatoio, le rotazioni per le ospiti aumentano, ma tutte le atlete si fanno trovare pronte; Pancalieri, dal canto suo, alza il proprio impegno difensivo, rendendo la gara avvincente e divertente. Alla sirena finale il punteggio recita 36-64 a favore di Granda College, in una gara che ha mostrato parecchi spunti interessanti. «Sono soddisfatto della prova delle ragazze; Pancalieri è una squadra con alcune interessanti individualità ed allenata molto bene; siamo state molto brave a sopperire all'assenza di due giocatrici per noi fondamentali, alzando il livello di tutte le altre», queste le parole di Coach Griffanti al termine dell'incontro.

PALLACANESTRO PANCALIERI – GRANDA COLLEGE CUNEO 36-64

Parziali (9-19; 15-38; 25-54) GRANDA COLLEGE CUNEO: Lokoka 15, Nikaj G. 4, Castellino, Nikaj M. 17, Combale 4, Giordano 6, Fikaj, Ravera 4, Foglia 8, Airaldi 2, Scossa 4, Lanouar. SERIE D MASCHILE: esordio casalingo amaro Esordio casalingo amaro per la serie D Maschile, al termine di una partita combattutissima in cui entrambi le squadre hanno lottato su ogni singolo pallone. Bellissima la cornice: 350 persone circa sono venute a fare il tifo a Sportarea spinti dall'iniziativa Teddy Bear Toss: al primo canestro, segnato dai locali, il pubblico ha lanciato tantissimi peluche sul parquet, che verranno donati al reparto pediatrico dell'ospedale cuneese di Santa Croce. Un'iniziativa che ha coinvolto grandi e piccini che si sono resi protagonisti di un atto di amore e generosità. Per quanta riguarda la gara, i primi due quarti si chiudono in perfetta parità (15-14 e 18-19 i parziali) in cui si vedono contropiedi e triple da parte di Cuneo mentre gioco fisico sotto canestro da parte dei più esperti giocatori di Beinasco. Nella ripresa gli ospiti allungano nel punteggio portandosi sul +6 al 30'. Nell'ultimo quarto succede di tutto e Sportarea diventa una polveriera con un tifo caldissimo. Cuneo recupera qualche punto, ma sbaglia per due volte il tiro da 3 della vittoria. «L'unica cosa che possiamo recriminare sono due tiri liberi non assegnati a Cuneo a 2 minuti dal termine, per una incomprensione tra arbitri, fino a quel momento impeccabili, e UDC; un vero peccato. La partita è stata bellissima, ma rimane il rammarico per aver lasciato per strada 2 punti importanti per la classifica», queste le parole di Coach Lelli al termine della gara.