Derthona Basket sostiene la campagna #nastrorosaAIRC

Ottobre è il mese della prevenzione e della ricerca contro il tumore al seno, il 2022 segna i trent’anni della ‘ Breast Cancer Campaign ’, la campagna globale sulla tematica ideata da Evelyn H. Lauder e simboleggiata dal nastro rosa . Una sfida sempre attuale, che vede Fondazione AIRC impegnata in prima linea da tempo per migliorare le condizioni di salute delle donne colpite da questa malattia.

Fondazione AIRC è stato molto attiva nel corso del mese per promuovere una serie di iniziative volte a sensibilizzare sulla tematica, sfruttando anche la collaborazione con i numerosi partner di alto livello: The Estée Lauder Companies Italia, LA7, Acqua Vitasnella, ALDI, AICG (Associazione Italiana Centri Giardinaggio), ANCI, Chiquita, Interflora, Ralph Lauren e molti altri ancora.

Il Derthona Basket, anche quest’anno, scende in campo a supporto del Comitato Piemonte Valle d’Aosta di Fondazione AIRC attraverso l’omaggio della spilletta del #nastrorosaAIRC a tutti gli spettatori presenti il 30 ottobre al PalaEnergica Paolo Ferraris per la partita contro l’Umana Reyer Venezia.

Come nel mondo dello sport e della pallacanestro, fare squadra e condividere gli stessi valori e ideali è decisivo per vincere questa delicata e importante sfida: per questo il Club ha nuovamente aderito con entusiasmo alla campagna #nastrorosaAIRC, contribuendo così alla raccolta fondi utile per continuare la ricerca e la prevenzione contro il tumore al seno.

Una partita dal grande fascino, una finalità benefica: ingredienti importanti per essere tutti presenti alla gara in programma alle ore 17.30 di domenica 30 ottobre. Vi aspettiamo numerosi!

AIRC | Dal 1965 con coraggio, contro il cancro Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro sostiene progetti scientifici innovativi grazie a una raccolta fondi trasparente e costante, diffonde l’informazione scientifica, promuove la cultura della prevenzione nelle case, nelle piazze e nelle scuole. Conta su 4 milioni e mezzo di sostenitori, 20mila volontari e 17 comitati regionali che garantiscono a oltre 5.000 ricercatori - 62% donne e 55% ‘under 40’ - le risorse necessarie per portare nel più breve tempo possibile i risultati dal laboratorio al paziente. In 55 anni di impegno AIRC ha distribuito oltre 1 miliardo e settecento milioni di euro per il finanziamento della ricerca oncologica (dati attualizzati e aggiornati al 10 gennaio 2022). Informazioni e approfondimenti su airc.it.

Il Comitato Piemonte Valle D’Aosta di Fondazione AIRC è attivo dal 1979 con l’obiettivo di promuovere ogni anno un ricco programma di appuntamenti di informazione e raccolta fondi, che si affiancano alle campagne nazionali di AIRC. Grazie all’impegno del Comitato, dei volontari e dei sostenitori, per il 2022 per il Piemonte sono stati deliberati oltre 13 milioni di euro per il sostegno di 100 progetti di ricerca e 6 borse di studio.