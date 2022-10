Autosped a Ponzano in cerca del tris

Ancora un turno esterno per la formazione di Molino che sabato 29/10 (ore 19) va a far visita alla Posaclima Ponzano Veneto, squadra trevigiana che attualmente si trova a quota due punti in classifica, grazie al successo esterno ottenuto nella gara di esordio sul campo del Basket Club Bolzano; i due ko sono arrivati invece nella partita interna contro la fortissima Costa Masnaga e nel combattuto derby giocato lo scorso sabato sul parquet dell’Alpo Villafranca.

Ponzano che ha operato una sorta di rivoluzione rispetto alla passata stagione quando, a sorpresa ma con pieno merito, era riuscita a centrare lo storico traguardo della qualificazione ai playoff promozione; rispetto allo scorso anno le uniche conferme riguardano l’interessantissimo play Matilde Bianchi (classe 2003 di scuola Reyer) e l’enfant du pays Claudia Gobbo, attuale capitano della squadra, che era stata tra le protagoniste della promozione dalla serie B delle biancoverdi.

Tantissimi i volti nuovi a partire dalla guida tecnica affidata a Matteo Gambarotto, tecnico che può vantare parecchi anni di esperienza in panchina ma che è al debutto nel mondo del basket femminile, che ha preso, in qualità di head coach, il posto di Anna Zimerle che molto bene aveva fatto nel 2021-2022. Il filo conduttore è sempre quello della costruzione di un roster nel complesso improntato alla linea verde, grazie anche alla pluriennale collaborazione con la Reyer Venezia, innervato però da alcune giocatrici non solo di eccellente qualità ma che possono vantare una consolidata conoscenza della categoria.

Tra queste va annoverata sicuramente Giovanna Pertile, reduce da un buonissimo campionato di A1 con Sassari; nota curiosa a margine è che proprio Pertile ha fatto parte, nel 2012, della spedizione agli Europei della nazionale under 20 alla cui guida c’era l’attuale capo allenatore delle giraffe Nino Molino. Ma in Marca sono approdate altre giocatrici di assoluto spessore come il centro svedese Tivenius, con alle spalle anche alcuni anni in Usa nella Ncaa, come il play Iuliano, già a Patti e Crema e come l’ala Mioni, negli scorsi anni colonna di Vicenza.

Anche le assai promettenti Pellegrini (2002 scuola Geas) e Varaldi (2003 da San Martino di Lupari), seppur giovani (entrambe nel giro delle nazionali giovanili), hanno già vissuto uno o più campionati di A2 da protagoniste e sono in grado quindi di dare un sostanzioso contributo nell’economia di gioco delle venete; di ritorno a casa si può parlare invece per Favaretto che proprio a Ponzano, in serie B, cominciò la propria avventura nei campionati senior per poi disputare la A2 con San Martino di Lupari e Marghera. A completare la rosa poi vi sono alcune interessanti under: oltre alla 2007 Zanatta, frutto proprio del vivaio di Ponzano, vi sono infatti la 2005 Bona (da Treviso) e la 2004 Rosar (dalla Reyer). Un roster quindi sufficientemente lungo e completo in ogni reparto che dovrebbe permettere alle trevigiane di poter tentare nuovamente di correre per un posto nei playoff anche se la concorrenza, in quella fascia, è piuttosto serrata.

Per quanto riguarda l’Autosped invece purtroppo perdura ancora la situazione di emergenza visto che coach Molino dovrà ancora giocoforza rinunciare a Ravelli e Rulli mentre Bonasia verrà valutata in prossimità della partita per capire se potrà, o meno, scendere in campo. I due successi consecutivi ottenuti nelle giornate precedenti hanno sicuramente portato serenità nell’ambiente ma resta comunque la consapevolezza che non bisogna mai abbassare il livello di intensità e concentrazione perché l’asticella delle difficoltà, in campionato si è sicuramente alzata e chiunque è in grado di punirti nel momento in cui si abbassa la guardia; fare bottino pieno a Ponzano sarebbe importantissimo per continuare a restare nella zona altissima della classifica in attesa di recuperare, il prima possibile, le atlete attualmente indisponibili.

Per la seconda settimana consecutiva sarà una partita ‘speciale’ per Francesca Leonardi: dopo la gara nella ‘sua’ Trieste arriva l’impegno di Ponzano dove ha disputato due stagioni ad alto livello (chiuse entrambe con una media in doppia cifra per punti segnati) consacrandosi come uno dei prospetti più interessanti a livello nazionale.