La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 passa 0-3 a Cuneo e si conferma a punteggio pieno

Ancora una vittoria, ancora uno 0-3 a favore della Reale Mutua Fenera Chieri ’76 che nella prima trasferta della stagione passa in casa della Cuneo Granda S. Bernardo, e si conferma a punteggio pieno in testa alla classifica insieme a Scandicci. Il successo nel derby poggia su un’altra prestazione di alto livello delle biancoblù, certo avvantaggiate dalle assenze nei ranghi cuneesi, ma soprattutto artefici delle proprie fortune, con il giusto atteggiamento fin dall’ingresso in campo e una superiorità in tutti i fondamentali, dal servizio alla ricezione, dall’attacco al muro. Quasi tutto funziona alla grande, con Bosio, premiata meritatamente MVP, che coinvolge e tiene in temperature tutte le attaccanti (14 a fine gara i punti realizzati da Grobelna, Villani e Cazaute) orchestrando un’eccellente prova corale, per una splendida vittoria di squadra.

I primi due set, vinti 18-25 e 20-25, vedono Chieri prendere subito qualche punto di vantaggio e mantenerlo nel prosieguo nonostante l’elastico con Cuneo e i ripetuti tentativi delle padrone di casa di rientrare. Carico di significato il punto del 18-25 che risolve il primo set, chiuso con un muro da Storck un attimo dopo il suo debutto nel campionato italiano con l’ingresso in campo insieme a Morello per il doppio cambio della diagonale. Doppio cambio decisivo pure in una fase delicata del secondo set, chiuso poi da Mazzaro.

Il terzo set è dei tre il meno combattuto, con Chieri che scappa subito via e tocca i 10 punti di vantaggio sul 7-17. Cuneo riduce il distacco a 14-20, ma di nuovo le chieresi allungano nel finale e fanno scendere i titoli di coda sul 14-25.

«Oggi abbiamo fatto una partita veramente bella sotto diversi aspetti – il commento di Giulio Cesare Bregoli – Chiaramente Cuneo aveva diverse assenze, ma noi siamo stati molto concreti su diversi fondamentali, soprattutto la battuta mi è piaciuta molto. Molto bene anche se certi aspetti di muro-difesa. Forte siamo stati un tantino frettolosi in certi momenti, però stasera la nostra è stata una prestagione davvero importante. Il momento chiave credo sia stato il doppio cambio che ci ha portato a vincere secondo set: era ancora una partita combattuta, quel secondo set chiuso così credo abbia un po’ deciso la gara».

Cuneo Granda S. Bernardo-Reale Mutua Fenera Chieri ’76 0-3

Parziali (18-25; 20-25; 14-25)

CUNEO GRANDA S. BERNARDO: Signorile, Diop 12, Cecconello 2, Caruso 3, Kuznetsova 13, Drews 8; Caravello (L); Kelin, Gay, Montabone. N. e. Battistino, Basso, Skakmary, Magazza (2L). All. Zanini; 2° Petruzzelli.

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76: Bosio 2, Grobelna 14, Mazzaro 9, Weitzel 6, Cazaute 14, Villani 14; Spirito (L); Morello, Storck 2, Nervini. N. e. Butler, Garreau, Rozanski, Fini (2L). All. Bregoli; 2° Piazzese.

ARBITRI: Puecher di Padova e Lot di Santa Lucia di Piave.

NOTE: durata set: 23′, 26′, 22′. Errori in battuta: 2-6. Ace: 1-3. Ricezione positiva: 64%-71%. Ricezione perfetta: 55%-61%. Positività in attacco: 35%-52%. Errori in attacco: 9-6. Muri vincenti: 3-12. MVP: Bosio.