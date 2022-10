Overall Tre Colli, non solo agonismo

Appena il tempo di fermare ai box le ammiraglie e Overall Tre Colli è già impegnato a collaborare per promuovere, con il comune di Novi Ligure, un appuntamento che richiama gli appassionati del pedale per parlare, con il giornalista Franco Bocca, della storia locale del pedale e poi conoscere i retroscena del recente record dell'ora di Filippo Ganna, raccontati dall'ingegnere Michael Slawinski, uno dei tecnici che hanno preparato il positivo tentativo di Ganna.