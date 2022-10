Derthona Basket: Acqua San Bernardo nuovamente al fianco dei Leoni

Prosegue anche nel 2022/23, per il secondo anno consecutivo, il viaggio comune di Derthona Basket e Acqua San Bernardo , fornitore ufficiale di acqua per le squadre del Club.

Fondata nel 1926 S.Bernardo guarda con attenzione alle tematiche del ‘green’ e della sostenibilità, ponendosi oggi come obiettivo quello di raggiungere l'impatto zero entro il 2026, anno del centenario. Una mission che la accomuna al Derthona, che attraverso i progetti ‘PiantiAMO il futuro’, ‘Schiacciamo la CO2’ e altre iniziative ha posto grande attenzione sul tema. La partnership si rafforza ulteriormente attraverso le forme di visibilità che l’azienda piemontese ha in occasione delle gare casalinghe dei Leoni, dando così continuità al già solido rapporto instaurato nello scorso campionato.

Entrambe le aziende mirano a vincere le sfide del presente e del futuro, prestando un occhio di riguardo particolare all’innovazione e all’ambiente che le circonda. La promozione del territorio e delle sue eccellenze è un altro aspetto che accomuna Derthona Basket e Acqua San Bernardo.