Fulgor Basket affronta la neopromossa Gallarate

Torna al PalaBattisti la Paffoni Fulgor Basket di coach Quilici, che dopo la doppia trasferta si prepara a riabbracciare il popolo rossoverde. L’imperativo è trasformare in un fortino il Battisti, ma sicuramente non sarà facile, perché di fronte alla Paffoni ci sarà la neopromossa Gallarate , rivelazione di questo avvio di stagione che può contare su diversi giocatori esperti della categoria. I ragazzi di coach Gambero giocano una bella pallacanestro e in queste prime quattro partite hanno raccolto addirittura tre successi. Nell’ultimo incontro la Esse Solar è capitombolata a Livorno, sponda Pielle, ma solamente dopo essersi presentata all’appuntamento in totale emergenza.

Coach Quilici ha presentato così la contesa: «Il successo nel derby è stato molto importante per noi, sia per la classifica, ma soprattutto per il morale. Spero che la vittoria, seppur molto sofferta, ci dia lo slancio per giocare con maggiore serenità e consapevolezza del nostro potenziale. Domenica scorsa è stata una vera battaglia, ma ne siamo usciti con due punti in tasca e con il contributo di tutto il collettivo: questo è un buon segnale. Sabato riabbracciamo il nostro pubblico, lo faremo contro Gallarate, vera sorpresa di questo primo scorcio di stagione. Si tratta di una squadra solida, ben allenata da un tecnico giovane, ma con già diversi successi. Gallarate respira aria di entusiasmo e i risultati raccolti finora sono frutto di un progetto giovane e per il momento vincente. Non inganni la sconfitta della scorsa settimana a Livorno, non tanto per il valore dell’avversario, quanto per le precarie condizioni in cui si sono presentati al cospetto della Pielle. Al completo è una squadra che può creare grossi grattacapi a tutti (citofonare Sangiorgese), ha un quintetto bilanciato ed esperto che sfrutta al meglio le caratteristiche particolari dei singoli, a cui si aggiunge una panchina solida difensivamente, ma che sa anche dare punti all’occorrenza».

Il match è un vero e proprio inedito. La palla a due è prevista per le ore 21 di sabato 29 ottobre. Si gioca al Pala Battisti di Verbania e il match sarà visibile in diretta, in chiaro, sul canale Twitch di Italbasket. La piattaforma gratuita di Amazon, il cui canale dalla Federazione è stato lanciato inizialmente per gli E-Sports, ha preso grande slancio. Il nuovo progetto è quello di mostrare al pubblico, live e in chiaro, una partita alla settimana di Serie B (e non solo). La società si ritiene onorata di poter essere la prima ad ospitare tale servizio, certi che possa essere un punto di partenza per una nuova strada di valorizzazione del prodotto pallacanestro. Sui canali social della Fulgor e su quelli di LNP troverete il comunicato ufficiale e il link del canale Twitch.