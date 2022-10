Chieri ’76 contro Macerata cerca la terza vittoria consecutiva

A sette giorni dal debutto in campionato con Casalmaggiore, per la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 è già tempo di tornare al PalaFenera. Il fittissimo programma di partite di questo inizio di stagione prevede infatti un nuovo turno casalingo per le biancoblù, attese domenica 30 ottobre dal confronto con la Cbf Balducci Hr Macerata . L’incontro, valido per la terza giornata, inizierà alle ore 17 .

Grobelna e compagne si presentano all’appuntamento a punteggio pieno e col morale a mille dopo le cinque vittorie per 3-0 ottenute in due settimane fra WEVZA Cup e campionato, ultima dell’elenco quella nel derby con Cuneo. Le attende una sfida inedita contro una formazione neopromossa e tutta da scoprire, già capace di conquistare i suoi primi 3 punti in A1 grazie al 3-1 inflitto a Perugia nel turno infrasettimanale della seconda giornata.

«La vittoria di Cuneo ci ha fatto bene. Siamo in un momento sicuramente positivo – fa il punto Francesca Villani – Siamo entrate in condizione una settimana prima delle altre squadre, dovendo giocare la WEVZA Cup. Stiamo bene e sono molto contenta anche del nuovo gruppo che si è creato, credo che questo sia un po’ la nostra forza, il fatto di avere tante giocatrici, direi 14 titolari che possono subentrare in qualsiasi momento l’una all’altra senza che niente cambi: questo è molto importante in una stagione con così tante partite ravvicinate».

Passando ad analizzare l’impegno di domenica, la schiacciatrice biancoblù sottolinea che «Macerata è una squadra che ha già fatto vedere cose molto belle, ha già vinto la sua prima partita in A1 e credo che questo le dia anima e coraggio. Noi dovremo riuscire a imporre il nostro gioco da subito per non far galvanizzare le nostre avversarie, che per quello che abbiamo potuto vedere battono molto bene e difendono tanto, e verranno qua con il coltello fra i denti, forti dei primi punti fatti in classifica. Da parte nostra ci sarà sicuramente la voglia di continuare questa striscia positiva, consapevoli del valore della squadra che avremo davanti».