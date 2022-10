Autosped in campo con le calze rosa per l’A.I.R.C.

Combatti come una ragazza, con coraggio come solo una donna sa fare. Le ragazze e lo staff dell’Autosped sabato sera a Ponzano scenderanno in campo con i calzini rosa venduti dall’A.I.R.C. a sostegno della ricerca, e martedì saranno in Piazza a Castelnuovo Scrivia allo stand dell’Associazione Franca Cassola Pasquali, da sempre al fianco del reparto di senologia dell’Ospedale di Tortona.