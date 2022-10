Derthona Basket: l’angolo di coach Galli

Questa la presentazione della sfida a cura del vice allenatore Massimo Galli: «Dopo la vittoria di Trieste, affrontiamo Venezia, un Club di cui ho avuto il piacere di fare parte per due anni, che in occasione dei 150 anni dalla fondazione ha allestito una squadra di altissimo livello. Accanto al nucleo di giocatori storici ha inserito elementi provenienti da squadre di EuroLega (Granger, Spissu) o abituati a disputare competizioni molto importanti (Willis, Freeman). Nel ruolo di playmaker si alternano Jayson Granger, un veterano proveniente dal Baskonia, Marco Spissu che è il playmaker della Nazionale reduce da una grande annata all’Unics Kazan e Andrea De Nicolao, garanzia di solidità. Al loro fianco agisce Allerik Freeman, un tiratore bravo a costruirsi tiri dal palleggio che già al Torneo Lovari con Lucca ci ha fatto male. Come 2-3 Venezia ha Moraschini, che viene da un anno di inattività, Bramos, storico giocatore ed eccellente tiratore, è il ‘3’. Nel ruolo di ‘4’ agiscono Derek Willis, che è stato lanciato da Brindisi, ha giocato una ottima stagione a Badalona e credo si confermerà anche a Venezia, e Jeff Brooks, un giocatore affidabile. Sotto canestro Mitchell Watt non ha bisogno di presentazioni; il suo cambio è Tessitori, atleta d’area. Il sesto straniero è Sima, che sostituisce Parks, fermo per infortunio da oltre un mese. Ci attende una partita difficile, nella quale dovremo giocare con grande attenzione e determinazione per tutti e quaranta i minuti».