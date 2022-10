Basket Torino in trasferta a Treviglio

Torna a giocare in trasferta la Reale Mutua Basket Torino che domenica , con palla a due alle ore 20.45 , è attesa sul parquet del PalaFacchetti, per affrontare la Gruppo Mascio Treviglio nella gara valida per la quinta giornata del campionato di Serie A2.

GLI AVVERSARI

La squadra trevigliese, allenata da coach Michele Carrea, si presenta a questa quinta giornata con un record di 2 vittorie e 1 sconfitta che la posizionano al quarto posto in classifica. Miglior realizzatore della Blu Basket è Pierpaolo Marini, che nelle tre partite giocate ha segnato 15.7 punti di media. Tra gli stranieri occhi puntati sull’ex gialloblù Jason Clark, che è il secondo miglior realizzatore della squadra con 12.0 punti a partita.

DICHIARAZIONI

Alessandro Iacozza (Ass. Allenatore): «Treviglio è sicuramente la squadra più esperta del girone, con diversi giocatori nel roster che vantano molta esperienza sia in Serie A2 che in A1, di cui alcuni che hanno anche vinto in A2 e un giocatore, Sacchetti, che ha vinto lo scudetto con Sassari. È una squadra che finora ha vinto due delle tre partite giocate, l’ultima contro Cantù persa di 10 punti ma combattuta fino alla fine. La caratteristica principale di Treviglio è la condivisione di palla che permette a tutti i loro giocatori di essere pericolosi, e per questo motivo è una squadra difficile da affrontare. Difensivamente hanno mostrato una serie di giocate aggressive per cercare di rompere il gioco degli avversari, fattore che la rende una squadra tosta a difesa schierata».

Federico Poser (Ala Basket Torino): «In questa settimana ci siamo preparati al meglio. Treviglio è sicuramente una delle squadre più attrezzate del nostro girone, ma noi domenica faremo di tutto per estendere la nostra striscia di vittorie».

INFO UTILI

Si gioca domenica 30 ottobre, con palla a due alle ore 20.45, agli ordini dei signori Jacopo Pazzaglia, Alex D’Amato e Fabio Ferretti. L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sui profili Facebook e Instagram di Basket Torino. La gara sarà in diretta su MS Channel (disponibile al canale 814 di Sky, in chiaro su Tivusat ed in streaming). Sarà disponibile anche la diretta in chiaro su LNP Pass e sul canale Twitch Italbasketofficial.