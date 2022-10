Volley B-M: Parella ospita Novi per il riscatto

L'avversario non è certo di quelli semplici visto che alla "Manzoni" arriverà Novi, trascinata finora dall'ex Stefano Moro, 40 anni ma ancora l'opposto più forte della categoria. Proprio lui è stato il grande protagonista delle rimonte contro Chieri e Alba quando, sotto 2-0, gli alessandrini sono riusciti a ribaltarla e imporsi al tie-break.

Squadra camaleontica, capace di cambiare palleggiatore in corsa e che schiera un'ex banda, quindi con qualità anche di seconda linea, come Volpara nel ruolo di centrale.

«Veniamo da una partita in cui non abbiamo espresso un buon gioco - afferma coach Mollo - Ma non posso certo dire che ci stiamo allenando male. E' mancata l'attenzione ai dettagli che contro certe squadre fa la differenza. Dobbiamo sicuramente migliorare l'approccio alla gara, fare attenzione alle possibili insidie che nasconde il gioco di Novi e provare a condurre il gioco spingendo a servizio e utilizzando le nostre caratteristiche. In più avremo l'apporto del pubblico che mi auguro possa trascinarci come successo contro Alto Canavese».

«Abbiamo già affrontato Novi tre settimane fa in amichevole - dice il libero Luca Fabbri - Sarà un match molto importante per noi perchè dovremo provare a rifarci dalla sconfitta contro Pvl dove non ci siamo espressi al meglio e mi auguro che il pubblico possa essere il settimo giocatore in campo per noi».