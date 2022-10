Volley B-F: Parella in trasferta a Genova

Neopromossa, Genova basa molto il suo gioco sull'opposto Montedoro e si è dimostrata finora all'altezza della situazione e non la classica cenerentola, vittima sacrificale. In casa Parella si lavora soprattutto per il recupero di alcune ragazze che, causa qualche acciacco, non sono state della partita o hanno giocato a mezzo servizio nelle ultime partite. La situazione è in via di miglioramento ma solo nel pre partita coach Barisciani scioglierà gli ultimi dubbi di formazione.

«Ci aspettiamo una partita complicata, come tutte quelle del girone - commenta coach Barisciani - loro hanno grande entusiasmo e i risultati delle ultime due partite dimostrano che non sono una squadra semplice da affrontare».

«Genova è una squadra giovane e ambiziosa - dice la schiacciatrice Elisabetta Tosini - Noi dobbiamo continuare sulla falsariga delle ultime due partite perchè, nonostante gli acciacchi fisici, abbiamo disputato delle buone gare. Se arriveremo consapevoli dei nostri mezzi e grintose come sappiamo essere, riusciremo a raggiungere un buon risultato».