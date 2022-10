Agil Igor Volley ospite di Garlasco

Si tratta, di fatto, della prima volta fuori casa! Dopo il primo punto conquistato in categoria e una battaglia combattuta la serie B1 targata Agil Igor Volley si mette in bus destinazione: Volley 2001 Garlasco . L’appuntamento è fissato per oggi , sabato 29 ottobre, alle 16.30 in terra lombarda. La sfida sarà visibile sulla pagina Facebook della società di casa .

«Le trasferte sono sempre una dura prova. Siamo però consapevoli dei nostri punti di forza e scenderemo in campo con tutta la grinta necessaria per strappare la prima vittoria stagionale»: così lancia la carica Teresa Bosso, una delle tre Igorine confermate della precedente stagione.

«Questa settimana come le scorse è stata ad altissima intensità. Ogni allenamento è fondamentale per trovare l’amalgama giusta in campo essendo un gruppo praticamente nuovo. Quest’anno, – dice – il livello del nostro girone è elevatissimo, tutte le squadre sono molto competitive e ogni partita è imprevedibile. Dopo le prime due giornate abbiamo però capito di potercela giocare a viso aperto con chiunque e penso sarà così per tutta la stagione».

Secondo anno da Igorina per Teresa: «Essere confermata per la seconda stagione in una squadra importante come l’Igor Novara mi riempie d’orgoglio. Sono molto contenta, Novara è una bellissima città e mi trovo molto bene sia con le ragazze nuove, con cui abbiamo già un ottimo rapporto , sia con chi è rimasto dalla passata stagione, con cui ormai ho costruito un’amicizia solidissima».