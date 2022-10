Akronos Libertas Moncalieri rinforza il roster

Per Salvini il biglietto da visita è già noto ai più attenti e affezionati del PalaEinaudi . Una vita a Moncalieri , con giusto qualche parentesi all’estero per proseguire gli studi in ingegneria. Dall’ultima partita in gialloblù sono ormai passati quasi un paio d’anni e anche una categoria, dalla A2 in cui è stata protagonista alla A1 che la vedrà in campo già questa domenica nel difficile match interno contro la Virtus Bologna. Per la lunga classe '92 la scorsa stagione in A2 con la maglia di Torino Teen Basket quasi 12 punti di media in 19 presenze.

Le prime parole di Clara: «Non lo nego…sono felice ed emozionata. Anche perché Moncalieri fa rima con casa e affetti. Dopo una vita passata in Libertas tornare a vestirne i colori è sinonimo di grande orgoglio. Spero di riuscire a dare il massimo e aiutare questo splendido gruppo a raggiungere gli obiettivi fissati in estate. Il calendario, con Bologna e Schio alle porte, non è certo dalla nostra parte. Ma credo che con il giusto approccio non avremo rimpianti. Non vedo l’ora di iniziare, (ri)vestire la mia maglia n° 19 e divertirmi insieme alle altre ragazze».

Il Presidente Alessandro Cerrato: «Sarò ripetitivo: ma sono molto contento di rivedere Clara con la nostra maglia. La sua esperienza e il suo carisma saranno sicuramente fonte d’ispirazione per le nostre giovani».

Coach Marco Spanu: «Clara è una giocatrice esperta che sportivamente conosco da anni e che spero possa darci una mano, in particolare sotto canestro. Ci aspettano due partite molto difficili, ma fortunatamente Clara conosce già questo palscoscenico».

Nelle stesse ore è stata ufficializzata anche la firma di Zuzanna Sklepowicz, play-guardia polacca classe ’96.

Zuzanna ha vestito nelle ultime tre stagioni la maglia dell’Azs-Umcs Lublin, nel campionato di Serie A Polacco. Fino a poche settimane fa è stata invece a Verona, in A2, con la maglia dell’Alpo Basket. Prima anche un’esperienza in Spagna nel 2019 al Sedis Básquet, oltre alle stagioni allo ?l?za Wroc?aw (la sua città natale) e al Sms PZKosz Lomianki. Per Zuzanna anche un lungo passato nelle nazionali giovanili e 15 presenze in quella maggiore.

Le prime parole di Zuzanna Sklepowicz all’arrivo a Moncalieri: «Sono felice e orgogliosa di essere qua. Vestire la maglia dell’Akronos e giocare in A1 italiana è un grande onore. In settimana ho avuto modo di conoscere le ragazze e tutto lo staff. Il clima è fantastico dentro e fuori dal campo, in allenamento ho notato con piacere che si danno tutte da fare. Insomma, è una bellissima realtà ed essere in Italia rende il tutto ancora più speciale. Adoro le città e ovviamente il cibo, spero di fermarmi a lungo e togliermi qualche soddisfazione».

Il commento di coach Spanu: «Con Zuzanna troviamo una dimensione più ampia e credo che possa anche aiutarci a tenere un buon ritmo in attacco coinvolgendo le nostre tiratrici dal perimetro. Si è allenata con molto impegno in questi primi giorni e a breve verrà utilizzata con continuità. E’ una ragazza di 26 anni con tanta esperienza internazionale e le nostre giovani avranno sicuramente modo di imparare da lei. Complimenti alla dirigenza che è riuscita a portarla a Moncalieri. Adesso il mio compito è agevolare l’ingresso suo e di Salvini in rotazione».