Verso Bertram Derthona-Umana Reyer Venezia: le parole di coach Ramondino

A presentare gli avversari è stato coach Marco Ramondino, che ha così commentato: «La Reyer è una grande squadra, con un sistema di gioco definito e tanti giocatori, come Brooks, Bramos, Watt e De Nicolao, che lo conoscono. Si tratta di un sistema basato su grande varietà sia offensiva che difensiva, diverse soluzioni e adeguamenti, cambi di ritmo fatti con la difesa e con l’attacco. Nel roster hanno aggiunto atleti come Willis, reduce da una buonissima annata a Badalona e, prima, da una da quasi MVP a Brindisi, Granger che è un play di EuroLega come talento, uno scorer come Freeman, Spissu, il play della Nazionale che qui parte dalla panchina, e Tessitori».

«Queste sfide sono utili per crescere, vogliamo essere pronti dal punto di vista caratteriale ed emotivo – prosegue il capo allenatore bianconero -. Sarà importante mantenere un buon ritmo offensivo contro una squadra che dispone di tanta energia e di una rotazione molto ampia, anche a 12 giocatori, che le permette di spalmare proprio le energie. Al di là di quello che Venezia proporrà anche con scelte diverse nella difesa individuale, dovremo muovere bene la palla evitando le situazioni statiche; difensivamente servirà essere bravi a interpretare la partita in corso d’opera».

Bertram Derthona comunica che tutti i giocatori saranno a disposizione di coach Ramondino per la partita di domani.