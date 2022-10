A1 LBF 6^ giornata: L'Akronos ospita la Virtus Bologna

L’ Akronos Libertas Moncalieri ospita domani alle 18:00 al PalaEinaudi la Segafredo Virtus Bologna . Le emiliane, reduci dalla sconfitta in Eurolega a Valencia in volata, si presentano a Moncalieri con 8 punti in classifica e i 426 punti realizzati nelle prime 5 partite di campionato che al momento significano miglior attacco in A1 . Ben 5 le giocatrici a disposizione di coach Ticchi in doppia cifra di media: guida Zandalisini con 17, seguono Laksa (16,6), Parker (16,2), Rupert 16 e Dojkic (11).

Moncalieri invece arriva alla palla a due con la doppia incognita Salvini-Sklepowicz che si sono aggiunte in settimana al gruppo e che coach Spanu valuterà se schierare già domani contro le Vu nere.

In attacco occhi puntati su Westbeld e Tagliamento che in coppia viaggiano a oltre 34 punti a partita. Per l’americana ultima uscita da 19 e 13 rimbalzi in 32 minuti, mentre la guardia pugliese arriva dai 16 punti e 4 assist del PalaSerradimigni. Sempre in doppia cifra di media anche Chelsea Mitchell (13,8), che sabato scorso a Sassari ha aggiunto 3 recuperi e 2 assist. Fondamentale l’apporto di Landi, Giacomelli e Reggiani su cui ricade il difficile compito difensivo sulle esterne bolognesi.

Tutto pronto quindi per la palla a due: all’appello mancherà solo il pubblico, visto che in settimana è stato confermato l’obbligo di disputare l’incontro a porte chiuse. Resta la possibilità di accesso agli addetti ai lavori.

Coach Marco Spanu: «E’ stata una settimana lunga e piena di novità. Con le nuove arrivate Salvini e Sklepowicz troviamo maggiore profondità sia sotto canestro, sia sul perimetro. Entrambe si sono messe subito al nostro servizio e valuterò con lo staff se è il caso di schierarle già domani. Di fronte troviamo una corazzata come la Virtus da cui dovremo cercare di imparare il più possibile. Hanno delle giocatrici che ogni squadra vorrebbe, Zandalisini e Laska su tutte. Dovremo essere molto attente e concentrate per tutti i 40 minuti in difesa ed evitare un blackout come quello di Sassari che ci è alla fine ci è costato carissimo. Queste sono partite che servono alla crescita individuale delle giocatrici ma soprattutto alla squadra, voglio vedere un bell’atteggiamento».

La partita è visibile su lbftv

Arbitrano: Martellosio, Ferrara, Ugolini.