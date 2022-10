CUS Torino spara a salve, Rivarolo sbanca la Panetti

I canavesani si presentano a zona - la terranno per gran parte del match -, il CUS va deciso a rimbalzo offensivo ma produce solo una camionata di tiri sbagliati e palle perse e si fa sorprendere dalle ficcanti ripartenze ospiti: il 4-11 del 7 porta la firma di Ferraresi. Un guizzo di Pietra rimette i biancoblu a -3, ma il finale di quarto è ancora costellato di perse e canestri facili concessi al Rivarolo. Che perde per infortunio Carlo Ronci ma prende sempre più quota.

Ferraresi, prestazione clamorosa la sua, e Abrate portano il vantaggio Usac in doppia cifra: 10-20.

Per qualche minuto il CUS si dimentica di tagliare fuori e dall'altra sbatte il muso contro i raddoppi sotto.

Petitti e Marangon riescono finalmente a bucare da tre la zona, ma proprio quando pensa di aver girato la gara dalla sua, Torino Universitaria si perde.

Ferraresi non sbaglia un colpo e segna in contropiede e poi due volte da tre: 0-12 in poco più di 3 minuti, 24-38 al riposo.

Il digiuno cussino si prolunga per altri 3 minuti e il Ferraresi affonda la lama correndo il campo per il 24-40 del 23'.

Petitti ci prende da lontano (29-42), Torino Universitaria però continua a litigare col canestro, allungando la serie di errori. Sartore dalla lunetta la tiene a 14 punti alla mezz'ora: 30-44.

Implacabile, nel primo minuto del quarto finale Ferraresi aggiunge altre due triple per il 30-50. Con enorme fatica i biancoblu riescono a tornare a -13 con Conti (41-54 al 36') e per 3 volte falliscono il tiro della speranza.

Non falliscono Ferraresi e Abrate con i due siluri del 41-62 che chiude la questione al 38'.

TORINO UNIVERSITARIA USAC RIVAROLO 52-65

Parziali (10-15, 24-38, 30-44)

CUS TORINO: Conti 21, Porcella M., Petitti 8, Marangon 6, Celada 4, Tatsoptsa, Galliera Ricci n.e., Porcella An., Boglione, Bonadio 2, Pietra 3, Loro 8. All. Porcella Al. Ass. Subbiani.

RIVAROLO: Costa, Ronci J. 3, Castello 8, Tampellini 2, Ronci C. 3, Abrate 9, Marando, Boetto 5, Ferraresi 28, Sartore 7. All. Porcelli.