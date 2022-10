Chieri ’76 batte Macerata e si prende il primato solitario

Un’altra vittoria per 3-0 per la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 che si aggiudica anche l’inedita sfida con la CBF Balducci HR Macerata. Un risultato dal sapore dolcissimo per le biancoblù che, complice il 3-0 inflitto da Novara a Scandicci nell’anticipo del sabato, salgono da sole al primo posto in classifica per la prima volta nella loro storia in A1.

La partita scivola via in un’ora e 15 minuti di gioco senza grandi sussulti. Contro ospite volitive e niente affatto arrendevoli le ragazze di Bregoli superano con maturità e determinazione i momenti difficili, mantenendo di fatto il controllo dal primo all’ultimo scambio. I parziali dei tre set (25-15, 25-16, 25-17) raccontano in modo fedele l’andamento della gara. Migliori realizzatrici con 18 punti a testa Grobelna e Cazaute, quest’ultima premiata MVP, protagonista di rendimenti altissimi sia in ricezione (90% positiva, 50% perfetta) sia in attacco (81% di efficacia), senza dimenticare i 4 ace. LA CRONACA Primo set – Subito avanti 4-1 (Weitzel), Chieri aumenta velocemente il vantaggio costringendo Paniconi a chiamare il primo time-out sull’8-2 (Cazaute). Sul 9-3 Fiesoli mette a terra 3 punti di fila che propiziano il rientro di Macerata a 10-6. Segue una fase più equilibrata, con distacco sempre nell’ordine dei 3-4 punti fino al 16-12. Qui Villani e Cazaute spingono Chieri a 19-12. È lo strappo decisivo: le biancoblù non si fanno più riavvicinare e chiudono 25-15 alla prima palla set con un ace di Cazaute. Secondo set – Chieri riparte forte portandosi in un batter d’occhio sul 6-1 su battuta di Grobelna. Sul 6-2 va sulla linea dei 9 metri Malik che con un’incisiva azione al servizio riporta sotto Macerata (7-6). Dopo il time-out di Bregoli è Grobelna che torna a muovere il punteggio della sua squadra. Sul 10-7 la premiata ditta Bosio-Mazzaro è protagonista di uno strappo che spinge Paniconi a chiamare time-out (13-7), ma al riento in campo le biancoblù allungano ancora a 16-7 con Cazaute. Le sostituzioni dall’altra parte della rete non cambiano l’inerzia di un set ormai in mano a Chieri, nelle cui file intanto entrano Rozanski, Morello e Storck. Nel finale le chieresi mantengono il controllo senza problemi e chiudono di nuovo alla prima palla set, con Cazaute (25-16). Terzo set – Il set si sviluppa in modo abbastanza lineare fin dai primi scambi, con Chieri subito avanti su servizio di Cazaute che piazza pure 2 ace (3-1) e incrementa progressivamente il vantaggio toccando il distacco massimo di 9 punti sul 21-12 (Cazaute). Nel finale Macerata riduce un po’ il passivo su servizio di Milanova. Il videocheck capovolge il punteggio da 22-17 a 23-16 fermando la striscia ospite. Sul 24-17 Malik annulla la prima palla match. Nello scambio successivo Abbott serve lungo e scendono i titoli di coda.

Foto © Giovanni Manavella I COMMENTI Kaja Grobelna: «Oggi serviva attenzione, siamo entrate in campo concentrandoci soprattutto sul nostro gioco e sul nostro ritmo. Loro all’inizio difendevano molto, poi abbiamo imposto il nostro gioco e direi che è andata bene. Sono 3 punti molto importanti, giocando ogni tre giorni non era per niente facile. Per noi è un inizio di campionato perfetto: 9 punti in tre partite. Adesso arriva la sfida con Conegliano, potremo divertirci a giocare senza pressione, ma sono anche curiosa di vedere il nostro gioco contro una squadra di quel livello». Beatrice Molinaro: «La partita non è andata decisamente bene, abbiamo sbagliato l’approccio. Poi è mancata sicuramente la battuta, contro una squadra del genere bisogna essere aggressive e abbiamo fatto troppi errori. Sapevamo che la differenza con Chieri era tanta, loro ambiscono ai primi posti e sono tra i top team, abbiamo faticato anche in attacco stasera. Voglio restare fiduciosa, è solo la terza di andata e abbiamo tanto su cui lavorare, è solo l’inizio e non ci lasciamo scoraggiare da una sconfitta contro una squadra del genere».