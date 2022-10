Novipiù Monferrato Basket espugna il PalaCoccia di Veroli

Vittoria importantissima per la Novipiù Monferrato Basket che espugna il PalaCoccia di Veroli 90-94 dopo un tempo supplementare. Stella Azzurra è brava a crederci fino all'ultimo costringendo Martinoni e compagni ad altri 5' di fuoco ma i rossoblu mettono nel ghiaccio il terzo successo in campionato. Chiude a 24 punti la guardia argentina, 17 per Carver e Ghirlanda.

Ancora out Luca Valentini e Formenti. Novipiù inizialmente in campo con Ellis, Redivo, Ghirlanda, Carver, Martinoni. Il match si inaugura con la stoppata prepotente di Carver su Wilson ma i primi punti di giornata sono dei padroni di casa. Innocenti porta avanti la Stella Azzurra. Ellis si sblocca dalla linea dei tre punti. 3-3. Si scalda da fuori anche Rullo, vero specialista. Redivo e Martinoni firmano il primo sorpasso. Bella sfida al rimbalzo Nazione-Carver. Il canestro di Giachetti in chiusura fissa il punteggio del primo quarto sul 19-18. Tornati in campo ancora Innocenti per i padroni di casa. Martinoni accorcia sul 24-20 ma l’uomo del momento è Visintin, classe 2004 di Stella che incanta i presenti del PalaCoccia con le sue giocate. La sua tripla vale il +11. Poom corregge a canestro una bella penetrazione di Castellino. Entrambe le squadre vanno presto in bonus ma le percentuali dai liberi sono tutt’altro che incoraggianti. Una bella azione sull’asse Redivo-Carver spalanca la strada per il canestro di Ghirlanda. Chiumenti finalizza, Redivo accorcia dalla lunetta. Il tap-in di Carver sulla sirena vale il 40-35 con cui si va all’intervallo.

Ghirlanda e Martinoni rispondono a Nazione e Ferrara. Terzo quarto che s’infiamma. 46-39. Carver con un bel piazzato riporta ad un possesso i suoi. Nazione fa 2/2 dai liberi tenendo i monferrini a distanza. A metà quarto il tabellone recita 48-45. Il gioco da tre punti di Wilson dona ossigeno ai suoi. 51-45. Carver si dimostra una garanzia. Doppia-doppia per lui con ancora una bella fetta di gara da giocare. Redivo è glaciale, Leggio trova il pari sul 51-51. Giachetti d’esperienza segna e si porta a casa anche un canestro aggiuntivo. La schiacciata di Wilson di fatto chiude i conti sul 58-55. La Novipiù sta bene, Poom accorcia dalla lunetta e poi si mette in proprio regalando un altro canestro importante. Anche Castellino porta il suo contributo. Dall'arco Ghirlanda firma il sorpasso sul 63-64 a 6' dalla sirena. Redivo allunga il distacco, il contropiede di Ghirlanda sembra il preludio per un finale in discesa. In effetti il piazzato di Carver sembra essere il primo titolo di coda per la chiusura della trasmissione. Stella è all'angolo. Coach Bechi si prende addirittura un tecnico ma la Novipiù non ammazza la partita. Nell'ultimo minuto succede di tutto. Tripla di Rullo, Nazione punisce su un'uscita un po' troppo leziosa. La Novipiù perde la bussola e Rullo segna in schiacciata il colpo che manda tutti ai supplementari.

Un problema al tavolo degli ufficiali fa recuperare le energie mentali necessarie per rimettere nella direzione giusta la partita. Ghirlanda ed Ellis schiacciano il piede sull'acceleratore. Visintin ancora determinante da tre punti. Ellis e Redivo la riportano a +5. Rullo fa 3/3 dai liberi ma dall'altra parte Redivo non sbaglia più e la partita si chiude sul 90-94 per i ragazzi di coach Valentini che con i denti si sono meritati questa vittoria.

E-Gap Stella Azzurra Roma - Novipiù Monferrato Basket 90-94

Parziali (19-18, 21-17, 18-20, 20-23, 12-16)

E-Gap Stella Azzurra Roma: Roberto Rullo 19 (2/8, 4/10), Matteo Visintin 17 (5/9, 2/2), Duane Wilson 14 (4/10, 1/2), Brandon Nazione 12 (2/6, 0/2), Jacopo Giachetti 9 (4/5, 0/3), Emmanuel Innocenti 7 (2/2, 1/3), Matteo Ferrara 6 (3/4, 0/0), Alberto Chiumenti 3 (1/2, 0/0), Fabrizio Pugliatti 2 (0/0, 0/0), Riccardo Salvioni 1 (0/2, 0/0), Lucas Fresno 0 (0/0, 0/0), Dut Mabor biar 0 (0/0, 0/0).

Novipiù Monferrato Basket: Lucio Redivo 24 (5/15, 0/3), Matteo Ghirlanda 17 (4/6, 2/3), Aaron Carver 17 (8/16, 0/0), Niccolo Martinoni 16 (5/6, 0/1), Quinn Ellis 8 (2/2, 1/3), Karl markus Poom 7 (2/4, 0/1), Nicolo Castellino 3 (1/2, 0/3), Gianmarco Leggio 2 (1/2, 0/3), Matteo Formenti 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Mele 0 (0/0, 0/0), Luca Valentini 0 (0/0, 0/0).