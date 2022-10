Il Bisonte Firenze si impone sulla Wash4Green Pinerolo

Partita a senso unico quella disputata al Wanny di Firenze tra il Bisonte e la Wash4Green Pinerolo . Le padrone di casa conquistano la prima vittoria stagionale imponendosi con un netto 3-0. Marchiaro, rispetto alla gara con Novara, schiera Carletti al posto di Ungureanu in diagonale con Grajber. Al centro Gray e Akrari, Prandi in cabina di regia, Zago opposto e Moro libero. Nella metà campo di casa Bellano parte con Cambi-Nwakalor, Herbots e Van Gestel in posto quattro, Alhassan e Sylves al centro e Panetoni libero. Una prestazione sottotono per la neo promossa Wash4Green Pinerolo con le sole Zago e Akrari in doppia cifra (14 e 10). L’MVP della gara è Alasshan, per lei 14 punti ed un mostruoso 91% di efficienza in attacco.

1 SET - Avvio equilibrato con il muro pinerolese che si mette subito in evidenza (2-3). Quattro punti consecutivi di Herbots portano le padrone a +3 (7-4). Marchiaro interrompe subito il gioco ma Firenze continua a macinare punti con la banda belga e Alhassan al centro (10-4). Il Bisonte spinge sull’acceleratore, Sylves mura Carletti e Nwakalor attacca il pallone del 22-9. Il monologo toscana si chiude 25-10.

2 SET - Come nel primo parziale Pinerolo tiene il ritmo delle avversarie solo nei primi punti (5-5). Alhassan e Van Gestel allungano 10-7. Zago tiene in scia le sue ma Firenze prova a scappare sfruttando anche un paio di errori delle ospiti (15-10). Akrari in prima linea accorcia (16-13) poi Sylves in fast conquista il cambio palla. Il Bisonte tiene a distanza le pinerolesi e chiude con cinque lunghezze di vantaggio.

3 SET - Firenze mette subito le distanze: Sylves mura Ungureanu e Van Gestel sfrutta bene le mani del muro per piazzare il 6-3. Il ritmo non cambia, Sylves mura la pipe di Zago e il primo tempo di Alhassan vale il 12-7. Cambi di seconda intenzione va a segno (19-12) poi due errori nella metà campo di casa consentono a Pinerolo di accorciare (23-17) ma il divario è troppo ampio e Il Bisonte chiude senza difficoltà 25-18.

Massimo Bellano: «Stasera siamo stati proprio bravi, abbiamo fatto una partita pulita, di sostanza e di qualità sia in cambio palla che su ricezione buona: abbiamo aggiustato bene anche situazioni in cui non stavamo ricevendo bene e in fase break siamo stati bravi soprattutto a muro. Insomma, abbiamo fatto un ottimo lavoro e sono davvero soddisfatto».

IL BISONTE FIRENZE-WASH4GREEN PINEROLO 3-0

Parziali (25/10, 25/20, 25/18)

Il Bisonte Firenze: Alhassan 14, Sylves 12, Cambi 4, Herbots 10, Van Gestel 8, Nwakalor 10, Panetoni (L), Kosareva 1. Non entrate: Lotti, Guiducci, Knollema, Adelusi, Graziani, Lapini (L). All Bellano.

Wash4Green Pinerolo: Grajber 3, Carletti 1, Prandi 1, Zago 14, Gray 3, Akrari 10, Moro (L), Ungureanu 2, Bussoli, Renieri, Bortoli. Non entrate: Trnkova, Gueli (L).

Arbitri: Ubaldo Luciani, Bruno Frapiccini. All Marchiaro

Note: 19’, 27’, 26’. Tot 72’